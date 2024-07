Hyundai vykázal za 2. kvartál rekordné tržby aj prevádzkový zisk

Soul 25. júla (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai oznámila za 2. štvrťrok rekordné tržby aj prevádzkový zisk, k čomu prispel najmä predaj hybridných vozidiel. Čiastočne je to však aj výsledok pozitívnych kurzových vplyvov. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Hyundai Motor, ktorý je spolu so sesterskou firmou Kia treťou najväčšou automobilkou na svete, oznámil za 2. kvartál rekordný prevádzkový zisk takmer 4,3 bilióna wonov (2,87 miliardy eur). V medziročnom porovnaní sa zvýšil o 0,7 % a prekonal očakávania trhov. Tie odhadovali prevádzkový zisk na úrovni približne 4,2 bilióna wonov.



Omnoho výraznejšie vzrástol čistý zisk. Ako firma uviedla, dosiahol 4,17 bilióna wonov, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 24,7 %. Analytici pritom počítali s čistým ziskom na úrovni 3,4 bilióna wonov.



Tržby sa zvýšili o 6,6 % na 45,02 bilióna wonov. Aj v tomto prípade zaznamenala automobilka rekordné výsledky.



Spoločnosť podporil fakt, že sa vo väčšej miere zamerala na hybridné vozidlá po tom, ako dopyt po batériových elektrických vozidlách (BEV) začal klesať. V 2. kvartáli predala automobilka 122.000 hybridných áut, ktoré sa tak na celkovom objeme predaja podieľali 11,6 %. BEV predstavovali z celkového predaja iba 5,6 %, zatiaľ čo pred rokom to bolo 7,4 %. Firme sa okrem toho darilo najmä na kľúčovom americkom trhu, kde objem predaja zvýšila o 2,2 %.



Navyše, výsledky podporili aj priaznivé kurzové vplyvy. Kurz wonu klesol v 2. kvartáli oproti doláru o 4,3 %, čo sa pozitívne odrazilo na príjmoch juhokórejských vývozcov.



(1 EUR = 1500,01 KRW)