Hyundai zvažuje predaj svojho ruského závodu

Soul 18. októbra (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai zvažuje niekoľko možností riešenia situácie svojho výrobného závodu v Rusku, pričom jedným z riešení je jeho predaj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na juhokórejské médiá.



Po útoku Ruska na Ukrajinu koncom februára viaceré západné firmy pozastavili v Rusku svoje aktivity a niektoré sa z trhu úplne stiahli. Navyše mnohé závody museli zastaviť produkciu po tom, ako západné sankcie zastavili aj dovoz kľúčových komponentov do Ruska.



Hyundai pozastavil prevádzku svojho ruského závodu v marci a v auguste a septembri nepredal v Rusku ani jedno auto. Juhokórejský denník DongA Ilbo, ktorý citoval zdroje z automobilového trhu, informoval, že Hyundai začal analyzovať svoje budúce možnosti na trhu a nie je vylúčený ani predaj závodu.



Firma patrí spolu so sesterskou automobilkou Kia k 10 najväčším automobilkám na svete a jej ruská produkcia predstavuje približne 200.000 áut ročne. To znamená zhruba 4 % jej globálnej produkčnej kapacity. Ako uviedla analytička zo Samsung Securities Esther Yimová, odhaduje sa, že v dôsledku situácie na ruskom trhu vykážu Hyundai a Kia v tomto roku spoločne stratu minimálne 450 miliárd wonov, čo v prepočte predstavuje 321,56 milióna eur.



(1 EUR = 1399,41 KRW)