Automobilka Hyundai zvýšila predaj áut v máji o vyše 40 %

Soul 1. júna (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai Motor predala minulý mesiac takmer o 43 % áut viac než v máji minulého roka. Výrazne k tomu dopomohol dopyt v zahraničí, ktorý umožnil vykompenzovať pokles predaja na domácom trhu.



Spoločnosť v utorok oznámila, že v máji predala celosvetovo 323.129 áut. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to predstavuje rast o 42,7 %.



K prudkému rastu predaja prispel zahraničný dopyt. Na zahraničné trhy vyviezla firma 261.073 áut, čo medziročne znamená rast o 67,7 %. Naopak, na domácom trhu predala 62.056 vozidiel, o 12,4 % menej než pred rokom.



Oproti aprílu bol však máj o niečo slabší mesiac. Celkovo klesol predaj áut firmy Hyundai o 7,5 %, pričom do zahraničia vyviezla spoločnosť o 6,5 % menej vozidiel a na domácom trhu predaj klesol o 11,6 %.



Za päť mesiacov tohto roka predal Hyundai 1,67 milióna áut. V porovnaní s prvými piatimi mesiacmi minulého roka to znamená rast o 29 %, keď výsledky ovplyvnila nepriaznivá pandemická situácia pred rokom. Predaj na domácom trhu sa za obdobie január až máj zvýšil o 5,6 %, vývoz do zahraničia však vyskočil až o 36 %.