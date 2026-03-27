Piatok 27. marec 2026Meniny má Alena
Hyza investovala 6 miliónov eur do modernizácie z európskych zdrojov

Na snímke zľava predseda predstavenstva HYZA a.s. Michal Jedlička, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva HYZA a.s. Jiří Šavrda minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepka počas tlačovej konferencie po skončení návštevy ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča v spoločnosti HYZA a.s. so sídlom v Topoľčanoch v piatok 27. marca 2026, ktorá je popredným slovenským spracovateľom hydiny a výrobcom hydinových mäsových výrobkov. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Autor TASR
Topoľčany 27. marca (TASR) - Najväčší spracovateľ hydiny na Slovensku Hyza Topoľčany v minulom roku zrealizoval šesť projektov financovaných z Programu rozvoja vidieka. Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatila spoločnosti šesť miliónov eur, informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).

Spoločnosť Hyza získala štyri milióny eur na štyri projekty súvisiace s novou kontajnerovou linkou na porážanie kurčiat. Súčasťou projektu bola automatická linka, nová expedičná hala a rôzne dopravníky a kontajnery. Farma na chov hydiny, ktorá je v portfóliu spoločnosti, získala na realizáciu dvoch projektov dva milióny eur. Financie boli určené na modernizáciu objektov na chov brojlerových kurčiat. „Ide o projekty, ktoré pomáhajú zvyšovať potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť. A tie chceme podporovať aj teraz v novom programovacom období v strategickom pláne,“ povedal Takáč.

Spoločnosť Hyza zamestnáva takmer 1000 zamestnancov. Na spracovateľskej linke dokáže za hodinu spracovať približne 13.000 kusov hydiny. Zhruba 90 % spracovanej hydiny pochádza zo slovenských chovov, zvyšných 10 % z Českej republiky. Generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva Hyza Jiří Šavrda potvrdil, že firma je pripravená v budúcnosti zvyšovať kapacity spracovania hydiny a rozširovať vlastné chovy.
ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

Odborníčka radí, ako predchádzať psychickým ťažkostiam v čase vojen

FOTO: Veľrybe uviaznutej pri nemeckom pobreží sa podarilo vyslobodiť