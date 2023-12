I. Gill: Vysoké úrokové sadzby môžu pretrvávať dlhší čas

Washington 13. decembra (TASR) - Hlavný ekonóm Svetovej banky Indermit Gill upozornil na možnosť, že úrokové sadzby sa na vysokej úrovni budú držať dlhší čas. Uviedol, že podľa skúseností z minulého obdobia sa predchádzajúci rast úrokových sadzieb môže zastaviť, "s veľkou pravdepodobnosťou však tak skoro smerom nadol nepôjdu". Zároveň dodal, že takýto vývoj môže mať negatívne následky pre rozvíjajúce sa ekonomiky. Informovala o tom agentúra Reuters.



Gill pre novinárov povedal, že prudký rast nákladov na obsluhu dlhu, vysoká dlhová záťaž a spomaľujúci sa rast mnohých ekonomík zvýšili obavy z nástupu novej dlhovej krízy a rizika, že kríza sa v prípade skĺznutia krajín do platobnej neschopnosti rozšíri. Dodal však, že toto riziko "by bezprostredne hroziť nemalo".



Vývoj inflácie v priemyselne rozvinutých ekonomikách je podľa Gilla sľubný, na druhej strane šoky na strane ponuky, najmä na komoditných trhoch, môžu viesť k opätovnému zrýchleniu inflácie. To bude zvyšovať tlak na centrálne banky, aby úrokové sadzby udržali na vysokej úrovni dlhší čas.