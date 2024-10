Ivančin: Do diskusií o AI treba zahrnúť čo najširšie spektrum hlasov

Bratislava 16. októbra (TASR) - Do diskusií o AI treba zahrnúť čo najširšie spektrum hlasov, keďže ide aj o spoločenský, nielen technologický fenomén. Povedal to štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Ivan Ivančin na výročnom stretnutí Global Strategy Group (GSG) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži.



"AI je neoddeliteľnou súčasťou budúcnosti, no jej vývoj musí byť sprevádzaný zodpovednosťou a transparentnosťou. Kľúčom k úspechu je otvorený a inkluzívny prístup, ktorý zahŕňa nielen technológie, ale aj etiku, bezpečnosť a sociálnu súdržnosť. Len tak dokážeme maximalizovať jej prínos pre celú spoločnosť a minimalizovať možné riziká," uviedol Ivančin.



Stretnutie sa podľa MIRRI zameralo na kľúčové globálne výzvy a príležitosti, pričom hlavnými témami diskusií boli inovácie v oblasti AI v kontexte globálnej dynamiky moci. OECD pritom pripravilo predpovede štyroch možných scenárov budúceho vývoja AI. Účastníci podujatia diskutovali v sérii workshopov, ako sa na jednotlivé scenáre pripraviť a maximalizovať prínos AI pre ľudstvo.



"Účasť Slovenska na stretnutí OECD GSG potvrdzuje záväzok prispievať k medzinárodnému dialógu o riešení globálnych výziev a hľadaní inovatívnych riešení pre udržateľný rozvoj, a to aj prostredníctvom aktívneho využívania najnovších technologických trendov, ako je AI," uzavrel rezort.