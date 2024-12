I. Ivančin: Umelá inteligencia je inovačným potenciálom pre Slovensko

Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovensko má vysoký inovačný potenciál aj v rámci umelej inteligencie, ktorú však treba v obmedzenom množstve regulovať. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR chce preto prísť na budúci rok so stratégiou na implementáciu umelej inteligencie vo verejnej a súkromnej sfére. Na štvrtkovej konferencii Itapa zameranej na túto tému to uviedol štátny tajomník MIRRI Ivan Ivančin.



"Umelá inteligencia začína meniť pravidlá hry a teraz je v podstate na nás, či na tento trh budeme reagovať a budeme hovoriť aj o tých dobrých prípadoch, ako o zvyšovaní komfortu či efektivity smerom k ľuďom," povedal Ivančin s tým, že štát by mal strážiť aj ich bezpečie, aby rôzne údaje a dáta neboli zneužité.



Doplnil, že Slovensko už prešlo digitalizáciou, keď papierovú administratívu nahradili digitálne formuláre. Tento proces je podľa neho veľmi transparentný, pričom umelá inteligencia dokáže ľuďom pomôcť s automatizáciou, a to napríklad úradníkom.



MIRRI by malo na budúci rok pripraviť stratégiu na implementáciu umelej inteligencie na Slovensku, ktorá nemá byť len na úrovni verejnej správy, ale aj pre súkromný sektor a podniky, aby sa umelá inteligencia mohla dostať priamo do procesu tých firiem.