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I. Janckulík: Vedenie pošty stratilo dôveru zamestnancov
Janckulík informoval, že v pošte za päť mesiacov tohto roka skončilo 870 zamestnancov, pričom im na odstupnom a odmenách mala vyplatiť takmer tri milióny eur.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Súčasné vedenie Slovenskej pošty stratilo dôveru svojich zamestnancov a malo by zvážiť odstúpenie. Informoval o tom v utorok v parlamentnom výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj jeho predsedajúci Igor Janckulík (KDH), v mene opozičných členov zároveň vyzval ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby odvolal celé vedenie spoločnosti.
Rokovanie výboru nebolo uznášaniaschopné pre neúčasť koaličných poslancov, prítomní spolu so zástupcami samospráv a odborov neformálne debatovali o problémoch, transformácii a zatváraní pobočiek pošty. Janckulík kritizoval neprítomnosť zástupcov vedenia spoločnosti napriek tomu, že svoju účasť pôvodne potvrdili, ako aj vedenia Ministerstva dopravy SR či regulačného úradu.
Janckulík informoval, že v pošte za päť mesiacov tohto roka skončilo 870 zamestnancov, pričom im na odstupnom a odmenách mala vyplatiť takmer tri milióny eur. Zároveň mala prijať na zastupovanie a dohodu necelých 400 pracovníkov.
Slovenská pošta v utorok ráno pre TASR potvrdila, že sa rozhodla napokon nezúčastniť na rokovaní výboru. Zdôvodnila to prehodnotením predmetu rokovania, s prihliadnutím na informácie, ktoré už poskytla, a vzhľadom na ich predčasné a zavádzajúce politické interpretácie. „Našou ambíciou bolo predstaviť fakty o fungovaní a transformácii Slovenskej pošty a uviesť veci na pravú mieru. Ak sa však z odbornej témy stáva politická predvolebná agitácia a odpovede sú prekrúcané skôr, než vôbec odznejú, osobná účasť vedenia pošty na zasadnutí výboru stráca svoj pôvodný zmysel a nevedie k vecnej diskusii,“ uviedla pošta.
Rokovanie výboru nebolo uznášaniaschopné pre neúčasť koaličných poslancov, prítomní spolu so zástupcami samospráv a odborov neformálne debatovali o problémoch, transformácii a zatváraní pobočiek pošty. Janckulík kritizoval neprítomnosť zástupcov vedenia spoločnosti napriek tomu, že svoju účasť pôvodne potvrdili, ako aj vedenia Ministerstva dopravy SR či regulačného úradu.
Janckulík informoval, že v pošte za päť mesiacov tohto roka skončilo 870 zamestnancov, pričom im na odstupnom a odmenách mala vyplatiť takmer tri milióny eur. Zároveň mala prijať na zastupovanie a dohodu necelých 400 pracovníkov.
Slovenská pošta v utorok ráno pre TASR potvrdila, že sa rozhodla napokon nezúčastniť na rokovaní výboru. Zdôvodnila to prehodnotením predmetu rokovania, s prihliadnutím na informácie, ktoré už poskytla, a vzhľadom na ich predčasné a zavádzajúce politické interpretácie. „Našou ambíciou bolo predstaviť fakty o fungovaní a transformácii Slovenskej pošty a uviesť veci na pravú mieru. Ak sa však z odbornej témy stáva politická predvolebná agitácia a odpovede sú prekrúcané skôr, než vôbec odznejú, osobná účasť vedenia pošty na zasadnutí výboru stráca svoj pôvodný zmysel a nevedie k vecnej diskusii,“ uviedla pošta.