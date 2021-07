Korčok: Dohodou o Nord Stream 2 sa potvrdzuje význam Ukrajiny

Bratislava 22. júla (TASR) – Spoločnou dohodou USA a Nemecka v prípade plynovodu Nord Stream 2 sa potvrdzuje strategický význam Ukrajiny pre bezpečnosť Slovenska a celej Európy. Povedal to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS). TASR o tom vo štvrtok informoval tlačový odbor rezortu diplomacie.



Šéf slovenskej diplomacie ocenil silnú podporu Nemecka a Spojených štátov teritoriálnej integrite Ukrajiny a avizované kroky, ktoré majú garantovať energetickú bezpečnosť strednej a východnej Európy.



„Táto dohoda predstavuje dôležitý záväzok a politický signál zo strany Spojených štátov a Nemecka pri obnove transatlantickej spolupráce, ktorá je zásadným bezpečnostným záujmom Slovenskej republiky," uviedol.



Od USA a Nemecka naďalej očakáva, že vynaloží vplyv pre zachovanie tranzitu dostatočného množstva plynu cez Ukrajinu aj do budúcnosti. „Toto je výzva pre najbližšie obdobie v rokovaniach s Ruskom, aby sa tak naplnil jeden z kľúčových cieľov dohody, ktorú v stredu urobilo Nemecko so Spojenými štátmi," dodal Korčok.