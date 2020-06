I. Korčok: EÚ je kľúčový partner pri obnove európskeho hospodárstva

Bratislava 29. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) je kľúčový partner pri obnove európskeho hospodárstva. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok, ktorý prijal v pondelok Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie (EK) zodpovedného za medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad.



Ako o tom ďalej informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, partneri sa v rozhovore venovali aktuálnym témam európskej agendy, medzi ktoré patria rokovania o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 až 2027 vrátane nástroja obnovy, ale aj Konferencia o budúcnosti Európy. Zhodli sa tiež na potrebe spolupráce so Slovákmi pracujúcimi v inštitúciách EÚ.



Šefčovič priblížil aktivity EK na boj s následkami pandémie COVID-19, medzi ktoré patrí aj návrh na vytvorenie nástroja hospodárskej obnovy s názvom Nástroj EÚ pre budúce generácie. Finančný balík EK, ktorý okrem nového nástroja zahŕňa aj revidovaný návrh viacročného rozpočtu EÚ, je ambiciózny, no zároveň vyvážený a zohľadňuje fakt, že európske hospodárstvo potrebuje dlhodobú podporu na vybudovanie odolnosti proti prípadným budúcim krízam.



Minister potvrdil, že Slovenská republika návrh víta a oceňuje jeho zameranie na investície a štrukturálne reformy, ktoré sú potrebné aj v oblastiach ako zdravotníctvo alebo školstvo. "Na využitie týchto prostriedkov a dosiahnutie cieľa reštartovať a následne vybudovať odolnejšie hospodárstvo potrebujeme v slovenských podmienkach dostatok času a viac slobody pri výbere vhodného mixu investícií a reforiem," konštatoval Korčok v súvislosti so slovenským úsilím o väčšiu flexibilitu pri čerpaní prostriedkov a predĺženie obdobia, počas ktorého bude možné prostriedky z nástroja obnovy využívať.



"Už teraz je najvyšší čas pripravovať rozvojové a modernizačné plány SR na ďalšiu dekádu, na ktorých financovanie je dostupné veľké spektrum finančných nástrojov, grantov, ale aj výhodných úverových schém," doplnil Šefčovič a dodal, že "Európska komisia bude maximálne súčinná nielen pri schvaľovaní národných plánov obnovy, ale aj pri ich príprave".



Rada EÚ schválila minulý týždeň ako posledná z inštitúcií EÚ svoju pozíciu ku Konferencii o budúcnosti Európy. Ďalším krokom na ceste k spusteniu tohto unikátneho projektu, ktorého cieľom je umožniť lepšie zapojenie občanov do fungovania EÚ, sú spoločné rokovania Rady EÚ, Európskej komisie a Európskeho parlamentu.



"Národnú dimenziu Konferencie o budúcnosti Európy plánujeme organizovať v osvedčenom formáte Národného konventu o EÚ, ktorý už v minulosti spojil široké spektrum osobností z politického, občianskeho aj vedeckého života na Slovensku," uviedol Korčok, dúfajúc v hladký priebeh medziinštitucionálnych rokovaní a vo včasné spustenie projektu.



Minister zároveň zdôraznil, že vymenovanie slovenského diplomata, súčasného stáleho predstaviteľa SR pri EÚ Petra Javorčíka za nového generálneho riaditeľa pre dopravu, energetiku, životné prostredie a vzdelávanie na Generálnom sekretariáte Rady EÚ je nielen osobným úspechom jedného z najskúsenejších slovenských diplomatov, ale aj úspechom pre celé Slovensko.



"V inštitúciách EÚ pracujú mnohí šikovní Slováci a budeme naďalej podporovať snahy aj ďalších našich občanov, ktorí si vyberú túto kariérnu cestu. Naším cieľom je, aby si aj napriek práci v zahraničí udržali väzby na svoju domovskú krajinu," dodal Korčok.