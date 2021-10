I. Korčok: Maďarská vláda zrušila uznesenie k nákupu pôdy

Bratislava 12. októbra (TASR) - Vláda Maďarska zrušila uznesenie o nákupe poľnohospodárskej pôdy v susedných krajinách. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) s tým, že ho o tom informoval maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Korčok toto rozhodnutie berie na vedomie a považuje to za dôkaz nevyhnutnosti vzájomných konzultácií a intenzívneho dialógu o všetkom, čo obe krajiny robia vo svojich vzájomných vzťahoch.



"Pred malou chvíľou ma informoval môj maďarský kolega Péter Szijjártó, že vláda Maďarskej republiky sa rozhodla na podnet slovenskej strany zrušiť uznesenie o nákupe pôdy v susedných krajinách. O toto som žiadal minulý týždeň počas rokovaní môjho maďarského kolegu a potvrdzujem, že včera sa o tom intenzívne rokovalo aj na úrovni premiérov a maďarský premiér Viktor Orbán dnes zaslal list predsedovi vlády SR Eduardovi Hegerovi, ktorého informoval o tomto rozhodnutí," uviedol Korčok.



Minister verí, že v dohľadnom čase dostanú odpovede od maďarského ministra zahraničných vecí a obchodu aj na ostatné otázky týkajúce sa nákupu nehnuteľností alebo programov maďarskej vlády, ktoré realizuje na Slovensku v oblasti školstva a podpory podnikateľov. "Vítam to z toho pohľadu, že viaceré veci sa vyjasňujú, a zároveň potvrdzujem záujem o to, aby sme konštruktívne hovorili aj o ďalších veciach v našich vzťahoch, ktoré sa nás týkajú," zdôraznil.