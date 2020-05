I. Korčok: Nový dlhodobý rozpočet EÚ je dobrou správou pre Slovensko

Bratislava 27. mája (TASR) - Nový dlhodobý rozpočet Európskej únie (EÚ) bude dobrou správou pre Slovensko. Celková alokácia pre Slovensko by mohla byť o osem miliárd eur vyššia. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii počas rokovania vlády minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS).



Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zavíta v stredu o 13.30 h medzi poslancov Európskeho parlamentu, aby im predostrela prepracovaný návrh dlhodobého rozpočtu EÚ a plán hospodárskej obnovy Únie. Europarlament v nadväznosti na krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu požadoval zásadné prepracovanie pôvodného návrhu Viacročného finančného rámca (VFR) EÚ na roky 2021 - 2027, ktorého súčasťou by sa mal stať aj fond obnovy. Korčok uviedol, že Slovensko je na začiatku celého procesu negociácií. "Dohoda bude naozaj ťažká, lebo ide o historicky bezprecedentný krok, s ktorým prichádza Európska komisia (EK). Toto sú obrovské šance, ktoré prichádzajú s týmto balíkom, ale čakajú nás aj obrovské domáce úlohy. Urobíme všetko pre to, aby sme tieto zdroje vedeli efektívne využiť," vyhlásil Korčok.







Zároveň vyčíslil, že súčasná tzv. obálka pre Slovensko je do konca tohto roka v objeme 16 miliárd eur. "Čistá pozícia, teda to, čo príde na Slovensko odrátajúc naše príspevky, je 10 miliárd eur. Môžem predbežne povedať, že alokácia celkovo pre Slovensko by mala byť až o osem miliárd eur vyššia. Zdroje, ktoré budú alokované pre Slovensko, sú podstatne vyššie, ako sme mali doteraz," zhodnotil Korčok.



Veľká časť zdrojov v podobe grantov bude určená na štrukturálne reformy. "Vítame toto rozhodnutie EK, lebo táto kríza musí byť aj šancou pre modernizáciu krajiny. Chceme využiť maximálne to, čo ponúka európska zelená dohoda a celý program, ktorý sa týka digitalizácie európskeho hospodárstva," uviedol minister zahraničných vecí SR.



Zároveň skonštatoval, že štáty postupne zo zdravotného hľadiska dostávajú pod kontrolu epidémiu nového koronavírusu. "Táto kríza, pokiaľ ide o ekonomickú oblasť, nekončí. Naopak, vstupujeme do najzložitejšieho obdobia v celej povojnovej histórii v Európe. Je to bezprecedentné obdobie. V druhom kvartáli tohto roka klesne ekonomika o 15 % a do konca roka by mal byť pokles o sedem percent. Preto riešenie tejto situácie môže byť len spoločné, východiská musíme hľadať s Európou," dodal Korčok s tým, že návrh rozpočtu považuje za adekvátnu odpoveď na riešenie súčasnej mimoriadnej situácie. "Zverejnený návrh rozpočtu je niečo, čo sme doteraz nepoznali. Budú v ňom nielen nové sumy, ktoré sú nepredstaviteľné, ale aj nové nástroje. Fond obnovy bude poznať kombináciu grantov aj pôžičiek. Návrh budeme podrobne študovať," dodal Korčok.