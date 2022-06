I. Matovič: B. Gröhling vetoval zvýšenie platov zamestnancov školstva

Bratislava 8. júna (TASR) - Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) vetoval na rokovaní vlády zvýšenie platov zamestnancov školstva. Uviedol to v stredu na tlačovom brífingu podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič (OĽANO).



"Branislav Gröhling sa dnes zapísal hrubou kriedou do dejín Slovenska, že je prvý minister školstva, ktorý na vláde hlasoval a doslova vetoval zvyšovanie platov zamestnancov školstva," priblížil Matovič. Blokovanie zvyšovania platov učiteľov podľa neho "nemá vo svete obdobu".



Spresnil, že "daňové nadpríjmy" v roku 2022 sa očakávajú vo výške 327 miliónov eur, "rozpočtové nadvýdavky" sú v hodnote 1,648 miliardy eur. "A to vo výdavkoch ešte nie je položka na zvýšenie platov učiteľov," uviedol Matovič v súvislosti s vyjadreniami, že zvýšenie platov učiteľov je možné len z nepoužitých daňových nadpríjmov bez zvýšenia daní.



Podľa neho nie je pravdou, že SaS nemala k dispozícii návrh na zvýšenie daní. "Mala ho už od 27. marca," povedal Matovič. Avizoval zároveň, že bude svoj návrh na zvýšenie daní predkladať "na každú jednu vládu", kým nebude schválený. "Budeme bojovať za vyššie platy zamestnancov verejnej správy," dodal minister financií.



Minister školstva uviedol, že o platoch v školstve budú rokovať s premiérom alebo aj s ministrom financií tento alebo nasledujúci týždeň. "Táto téma ešte nie je uzatvorená," povedal minister školstva. Zároveň skonštatoval, že nasledujúce dni si sadnú za stôl a vysvetlia si niektoré veci. Očakáva, že na niečom sa určite dohodnú.



Návrh zákona, ktorý mal na vládu v stredu predložiť minister financií SR Igor Matovič, podľa jeho slov doteraz nevidel. Nevedel sa preto k nemu vyjadriť.