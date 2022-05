VIDEO: Matovič dáva SaS týždeň na diskusiu o balíku pomoci rodinám

Bratislava 11. mája (TASR) - Balík pomoci rodinám koalícia nepredložila na stredajšie rokovanie vlády, pretože SaS oznámila, že vetuje zdroje príjmov. Na brífingu to uviedol minister financií a líder OĽANO Igor Matovič. O návrhu chcú rokovať ešte najbližší týždeň. Matovič vyzval zástupcov SaS, aby prišli rokovať na pôdu rezortu financií. Stranu Richarda Sulíka označil za advokátov zbohatlíkov, oligarchov a bohatých firiem. Matovič dodal, že koalícia stráca zmysel, ak by Sulík zablokoval pomoc rodinám.



"Ak SaS nebude na našej strane, je reálne riziko, že balík cez parlament neprejde," skonštatoval Matovič. Dodal, že pokiaľ je pre Sulíka červená čiara nezvyšovať dane bohatým firmám, zbohatlíkom a oligarchom, pre neho a OĽANO je červenou čiarou nechať rodiny s deťmi "v štichu" a hodiť ich cez palubu. "Ak by to malo byť o tom, že na konci sa podarí Richardovi Sulíkovi zablokovať týmito obštrukciami pomoc rodinám, o čo sa evidentne snažia, v tom prípade pre nás táto koalícia stráca zmysel," vyhlásil.



SaS podľa Matoviča načúva potrebám bohatých a berie si rodiny za rukojemníkov. Spolu s predsedom poslaneckého klubu OĽANO Michalom Šipošom dúfajú, že SaS využije nasledujúci týždeň na diskusiu a na to, aby si mohli "pravdivo prepočítať, komu pôjde pomoc". Predpokladajú tiež, že návrh si vyžaduje verejnú diskusiu.







Podľa Matoviča sa takto nedá robiť politika v čase, keď slovenské rodiny očakávajú mimoriadne intenzívnu pomoc. Na Slovensku hrozí podľa neho väčšie riziko chudoby rodinám ako dôchodcom.



Matovič mal podľa svojich slov k dispozícii vypracovaný návrh legislatívy aj po stránke príjmovej a výdavkovej. Jeho súčasťou bolo zvýšenie daní pre približne 100 firiem. "Nie je pravda, že ide o 100 najúspešnejších firiem. Chceme zdaniť firmy, ktoré podnikajú na základe licencie, ktoré už dnes platia odvod z regulovaných subjektov," priblížil s tým, že ide o tie firmy, ktoré majú konkurenčnú výhodu a majú zisk za rok viac ako tri milióny eur.