I. Matovič: Do losovania o očkovaciu prémiu sa prihlásilo 500.000 ľudí

Bratislava 10. augusta (TASR) - Do losovania o očkovaciu prémiu sa k utorku zaregistrovalo 500.000 ľudí. Informoval o tom podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (OĽANO). Do očkovacej prémie sa podľa informácií Ministerstva financií (MF) SR zapojila štvrtina všetkých zaočkovaných ľudí.



Zo zapojených do očkovacej prémie je 52 % mužov a 48 % žien. "Najviac registrovaných máme vo vekovej skupine 40 až 49 rokov. Seniorov starších ako 65 rokov je doteraz prihlásených takmer 85.000, čo je 16,8 % zo všetkých registrovaných ľudí. Zaujímavosťou je, že už štvrtý deň po spustení dominovali registráciám práve seniori starší ako 65 rokov, a tí prevažujú až dodnes," uviedlo MF SR na sociálnej sieti. Ministerstvo dodáva, že podľa prieskumu Slovenskej akadémie vied by očkovacia prémia dokázala presvedčiť 146.000 ľudí, ktorí váhali, alebo sa neplánovali vôbec dať zaočkovať.



Losovať sa začne 15. augusta. Dokopy sa podľa Matoviča rozdelí 110.000 cien za obdobie 12 týždňov. Ceny na očkovaciu prémiu dosiahnu približne 21 miliónov eur. MF SR spustilo 1. augusta 2021 večer stránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Odmeny majú motivovať ľudí k očkovaniu.