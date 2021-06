I. Matovič: Firmám sa minulý rok darilo lepšie, než sa čakalo

Bratislava 30. júna (TASR) - Do štátneho rozpočtu do konca roka pribudne o 1,1 miliardy eur viac, než ukazovala marcová daňová prognóza. Uviedol to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) počas stredajšej tlačovej konferencie o aktualizácii daňovej prognózy na roky 2020 až 2024. Podľa Matovičových slov je príčinou to, že sa firmám vlani darilo omnoho lepšie, než sa čakalo, a výpadky na daniach a odvodoch boli sedemkrát nižšie, ako ukazovali odhady.



Ako Matovič ilustroval, keď prognóza rátala so sedempercentným výpadkom v daňovo-odvodových príjmoch za rok 2020, reálny prepad bol len na úrovni jedného percenta. "Je to vysvedčenie prístupu vlády v pomoci podnikom," poznamenal Matovič s tým, že vďaka pomoci podnikom tie mohli odvádzať dane a odvody a takisto platiť svojich zamestnancov, ktorí tiež odviedli dane i odvody do štátnej pokladnice.



Minister takisto dodal, že výpadok ziskov slovenských firiem bol vlani len polovičný oproti marcovým očakávaniam. "A keď sme predpokladali, že výpadok na daniach z príjmu právnických osôb bude 700 miliónov eur, výpadok bol približne len polovičný," podotkol.



Ďalšou okolnosťou, ktorá prispela k priaznivejšej prognóze, je podľa Matoviča aj výber dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorý je takisto nad očakávania.



Štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek podotkol, že najvyššie prírastky sú podľa prognózy v daniach z príjmov právnických osôb a v daniach z tovarov a služieb. Takisto vyzdvihol, že kumulatívna strata slovenských firiem sa oproti predchádzajúcim rokom zmenila len nepatrne.



Michal Havlát z Inštitútu finančnej politiky skonštatoval, že júnová prognóza vychádza z daňových priznaní, pričom doteraz ich majú odovzdaných 60 % zo všetkých. Na ich základe sa podľa neho dá povedať, že pandémia nového koronavírusu zasiahla odvetvia slovenskej ekonomiky nerovnomerne a rozdiel je aj medzi malými a veľkými podnikmi – tie menšie zvládali pandémiu o niečo horšie.



Na margo výberu DPH Havlát podotkol, že tá mala začiatkom roka slabý štart pre prepad spotreby, ktorý súvisel s lockdownom. "Do konca roka ale očakávame relatívne silné oživenie, ktoré je zodpovedné za takmer 400 miliónov, ktoré vidíte v rámci tých 1,1 miliardy eur," podotkol. Podľa neho dosiahne celkový výnos z DPH úroveň z roka 2019 už v tomto roku.



Matovič na otázku, na čo sa využije 1,1-miliardové navýšenie odpovedal, že legislatíva nepovoľuje tieto peniaze minúť, táto suma preto zníži plánovaný deficit. Zopakoval, že konsolidácia verejných financií sa budúci rok ešte nechystá, pretože rezort financií počíta s treťou vlnou pandémie.