I. Matovič: Je viac možností ako financovať výstavbu nájomných bytov

Bratislava 9. marca (TASR) – Podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča, ktorý je poverený zostavením novej vlády, je možné financovať výstavbu nájomných bytov aj z iných zdrojov, ako navrhuje hnutie Sme rodina. Práve o možnosti vyňať niektoré štátne podniky z okruhu verejných financií a nezaťažovať tak investičnými úvermi štátny rozpočet, rokovala v pondelok na pôde Rady pre rozpočtovú zodpovednosť skupina ekonomických expertov. Pokiaľ sa táto možnosť nepotvrdí, vidí Matovič zdroj financií napríklad v úsporách nazhromaždených v 2. dôchodkovom pilieri.



"Ak by sme ľuďom vytvorili napríklad investičný fond, ktorý by investoval do nájomných bytov, tak si myslím, že mnoho ľudí, ktorí sú sporitelia v druhom pilieri, by chceli takto zhodnocovať svoje peniaze," povedal Matovič novinárom pri príchode na rokovanie. Možností je podľa šéfa hnutia OĽaNO viac a o tom, ktorá je správna, by malo rozhodnúť práve pondelkové stretnutie.







Matovič potvrdil, že výstavbu nájomných bytov, ktorú presadzuje hnutie Sme rodina, podporuje a bude hľadať spôsob, ako tento predvolebný sľub budúceho koaličného partnera splniť. Hoci sa pravdepodobne nepodarí naplniť avizovaný počet 25.000 postavených nájomných bytov ročne, o možnostiach podľa neho musia budúcu vládu presvedčiť odborníci.



"Dôležité je začať, hľadať dobrú vôľu," povedal Matovič. Podľa šéfa OĽaNO mladé rodiny nájomné byty potrebujú. "Pre tých ľudí je dôležité, aby mali možnosť kde bývať a lacno bývať. Nájomné byty sú cesta," dodal.