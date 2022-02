Matovič: Rodičovský bonus v aktuálnej podobe koalícia nepodporí

Na archívnej snímke z 26. decembra 2021 minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) počas rozhovoru pre TASR v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 1. februára (TASR) – Rodičovský bonus, ktorým chce minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) kompenzovať nižšie dôchodky ľudí, ktorí vychovali deti, zatiaľ nemá podporu koalície. Nie v tej podobe, v akej ju Krajniak predložil. Povedal to minister financií Igor Matovič (OĽANO) počas pondelkovej (31. 1.) koaličnej rady.skonštatoval Matovič s tým, že Krajniakovi drží palce. Jeho nápad pomôcť matkám, ktoré nie sú docenené na dôchodku, považuje minister financií za vznešenú ideu.uzavrel Matovič.Minister Krajniak už dlhodobo presadzuje zavedenie rodičovského bonusu. V ústave už rodičovský bonus zadefinovaný je, Krajniak vyzdvihuje potrebu prijať konkrétnu formu dôchodku ešte v 1. kvartáli tohto roka. Platiť by mal podľa jeho návrhu od začiatku roka 2023. V princípe ide o príspevok pracujúcich detí rodičom na dôchodku na úrovni piatich percent z ich odvodov, čo by sa delilo v pomere 2,5 % matke a 2,5 % otcovi.Krajniak tvrdí, že jeho rezort má pripravené zdroje vo výške 758 miliónov eur na vyplácanie rodičovského bonusu v roku 2023. Maximálne ročné náklady na rodičovský bonus sú na úrovni 550 miliónov eur, takže ministerstvo má aj rezervu vo výške 208 miliónov eur.Vymenoval päť zdrojov financovania, zväčša ide o úspory v Sociálnej poisťovni (SP), ale ďalší dodatočný rezervný zdroj vidí minister aj v oddlžení nemocníc, k čomu sa Slovensko zaviazalo v pláne obnovy.K jeho vyjadreniam sa však kriticky vyjadrila aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Podľa nej už má väčšina peňazí, ktoré by Krajniak chcel použiť na financovanie rodičovského bonusu, už v rozpočte verejnej správy na roky 2022 až 2024 iné určenie.