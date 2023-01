I. Matovič kritizuje K. Hirmana za odchod na dovolenku

Bratislava 12. januára (TASR) - Predseda najsilnejšej parlamentnej strany Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti skritizoval dočasne povereného ministra hospodárstva Karla Hirmana za odchod na dovolenku. Matovič to vzhľadom na aktuálne problémy s cenami energií považuje za zlyhanie a v prípadnej novej vláde opätovnú nomináciu Hirmana na post ministra hospodárstva nepodporí.



"Pán minister, teplučko? Vzhľadom na grandiózne zlyhanie ministra hospodárstva pri (ne)riešení zálohových platieb na energie a skutočnosť, že si od Vianoc napriek ťaživej situácii užíva pokoj na trojtýždňovej exotickej dovolenke, neviem si predstaviť, že podporím akúkoľvek novú vládu, kde by pán Hirman mal byť ministrom," uviedol Matovič.



Exminister financií dodal, že podal demisiu, aby bol prijatý rozpočet a aby tak mohla byť poskytnutá okamžitá pomoc ľuďom s energiami. "Miesto toho, aby následne minister okamžite zabezpečil premietnutie pomoci do účtov za energie, ľuďom a firmám úplne zbytočne chodia infarktové zálohové platby," dodal Matovič.



Šéf OĽANO zároveň skritizoval aj bývalého ministra hospodárstva a predsedu SaS Richarda Sulíka. Toho označil za diletanta, ktorý "si celý prvý polrok miesto riešenia energií užíval za štátne exotické dovolenky v Dubaji".