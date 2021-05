I. Matovič: Na daňovo-odvodovej reforme sa stále pracuje

Bratislava 28. mája (TASR) - Na avizovanej daňovo-odvodovej reforme Ministerstvo financií (MF) SR pod vedením vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) medzičasom pracovalo, koaličný partner (SaS, pozn. TASR) ich však okradol o 17 dní, počas ktorého sa riešila novela rozpočtu. Uviedol to Matovič počas piatkovej tlačovej konferencie v parlamente.



"Viete o tom, že som povedal, že do dvoch týždňov (od 5. mája, pozn. TASR) predstavím návrh, len vôbec, vôbec, vôbec som nepredpokladal, že koaličný partner znova využije ako zámienku návrh novely zákona o štátnom rozpočte na to, aby vyvolal koaličnú krízu a posledných 17 dní sme riešili túto koaličnú krízu a túto novelu zákona o rozpočte," odpovedal minister na otázku, kedy bude reforma hotová.



Podľa koaličnej strany SaS reforma, bohužiaľ, dopadla tak, ako to z času na čas popri Matovičových slovách zvyklo dopadnúť. "Žiadna daňovo-odvodová reforma nebola predstavená ani nám a nebola ani na rokovaní koaličnej rady. Takže nevideli sme, nevieme, zatiaľ neexistuje," okomentoval šéf finančného výboru Marián Viskupič (SaS).



Ako spresnil poslanec za SaS Peter Cmorej, podľa toho, aké odpovede dostal na svoje otázky, sa daňovo odvodová reforma odkladá na neurčito. "Medzitým sme počuli šumy o tom, že z ministerstva financií odídu ďalší dôležití ľudia, niektorí tam aj stáli za Igorom Matovičom, keď to predstavoval," podotkol Cmorej. Tvrdí, že sa pýtal, v nadväznosti na sľubovaný 200-eurový prídavok na dieťa, kedy sa má uskutočniť stretnutie k prorodinnej politike. Zatiaľ je dohoda taká, že do 15. júna má minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) zvolať stretnutie.



Matovičovu daňovo-odvodovú reformu nevidela ešte ani vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). "Nevidela som podrobnosti. Keď pán Matovič povie podrobnosti, ako si predstavuje daňovo-odvodovú reformu, vtedy sa k tomu vyjadríme a my máme vlastnú predstavu, ako by daňovo-odvodová reforma a prorodinné opatrenia tejto vlády mali vyzerať," podotkla Remišová. Nebyť vnútrostraníckych sporov, opatrenia by podľa Remišovej aj predstavili verejnosti.



Ako načrtla, strana Za ľudí je určite za zvyšovanie rodinných prídavkov a za zabezpečenie miesta v škôlke pre každé dieťa alebo za kompenzačný poplatok, ak miesto v škôlke nedostane. Budú taktiež presadzovať flexibilný rodičovský príspevok, aby sa mohol čerpať do 12. roku života dieťaťa.