I. Matovič: Na splnenie sľubu dôchodcom stále chýba asi 200 mil. eur

Bratislava 21. novembra (TASR) - Aj po zvýšení tohtoročného mimoriadneho príspevku pre dôchodcov zo 150 na 300 eur chýba naďalej ešte približne 200 miliónov eur na splnenie predvolebného sľubu strany Hlas-SD o plnohodnotnom 13. dôchodku. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda hnutia Slovensko Igor Matovič.



Pripomenul, že predstavitelia Hlasu-SD, vrátane Petra Pellegriniho a Erika Tomáša, sľúbili pred voľbami všetkým dôchodcom dodatočných 640 eur už tento rok. "Chcú im teraz zalepiť oči, v prípade niektorých dôchodcov ten dlh je skoro 200 eur, v prípade niektorých minimálne 40 eur. Patrí sa plniť predvolebné sľuby a keď sme z nich vytriasli dvakrát po 200 miliónov eur, tak sa patrí dať aj tých posledných 200 miliónov eur," vyčíslil Matovič. V rozpočte je podľa neho oproti plánu na tento rok k dispozícii približne 1,1 miliardy eur, takže sa dajú nájsť pre dôchodcov aj ďalšie peniaze.



Opozičný poslanec opätovne kritizoval zámer oslabiť bývalou vládou zavedený systém rodičovských dôchodkov. Namiesto z odvodov majú ísť z asignovanej časti dane z príjmov ich detí, čo by znamenalo ich zníženie. Má sa tak získať časť peňazí na 13. dôchodky. "Ak budú chcieť naozaj zrušiť rodičovský dôchodok, pôjdeme do zberu podpisov na vyhlásenie referenda a my tých ľudí k hlasovacím urnám dostaneme," avizoval Matovič.



Koaličná strana Hlas-SD sa snaží o presadenie plnohodnotného 13. dôchodku. Jej predstavitelia aj v utorok zopakovali, že z technických dôvodov nedôjde k jeho vyplateniu tento, ale až budúci rok. V súčasnosti sa vypláca ako sociálna dávka vo výške 50 až 300 eur podľa príjmu jednotlivých dôchodcov. Minister práce preto predložil a vláda už schválila jednorazový príspevok vo výške 150 eur, ktorý sa má vyplatiť ešte tento rok. Parlament začal o návrhu diskutovať v utorok popoludní, prerokovať by ho mal v skrátenom legislatívnom konaní. Suma príspevku by sa mala ešte navýšiť na 300 eur.