< sekcia Ekonomika
I. Matovič: Navrhujeme hypotekárne prázdniny pre rodiny s malými deťmi
Aktuálny návrh podľa neho reaguje na zhoršenú finančnú situáciu mnohých rodín po narodení dieťaťa.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Opozičné Hnutie Slovensko navrhuje zavedenie zákonného nároku na hypotekárne prázdniny pre rodiny s malými deťmi. Ide v poradí o 11. otázku v rámci ich ankety Prevrat 2027, ktorej výsledky budú po odhlasovaní ľuďmi tvoriť základ budúceho volebného programu hnutia. Informoval o tom v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR jeho líder Igor Matovič.
Aktuálny návrh podľa neho reaguje na zhoršenú finančnú situáciu mnohých rodín po narodení dieťaťa. Pripomenul, že práve ekonomická neistota často ovplyvňuje rozhodovanie mladých ľudí o založení alebo rozšírení rodiny. „Mnohé rodiny po narodení dieťaťa finančne strádajú. Veľakrát to vedie aj k rozhodnutiu, že ďalšie dieťa nemajú. Zároveň vieme, že slovenské rodiny by podľa prieskumov chceli mať v priemere o jedno dieťa viac, ako reálne majú,“ vyhlásil opozičný poslanec.
Navrhované opatrenie by umožnilo rodinám s dieťaťom do šiestich rokov požiadať banku o odklad splátok hypotéky podľa ich aktuálnej finančnej situácie. Odklad by mohol trvať až do dovŕšenia šiesteho roku veku dieťaťa. „Veľmi jednoduchý princíp - ak máte dieťa do šiestich rokov, môžete prísť do banky a požiadať o pomoc. Podľa toho, koľko pomoci potrebujete, o to požiadate a banka vám bude musieť vyjsť v ústrety,“ vysvetlil Matovič.
Zdôraznil, že nejde o odpustenie dlhu, ale iba o posunutie splátok do budúcnosti. „Banka na tom škodná nebude. Naďalej bude mať nehnuteľnosť v zálohe a splátky sa len presunú na neskoršie obdobie, keď bude dieťa staršie a rodičia budú mať stabilnejšie príjmy,“ doplnil opozičný poslanec s tým, že opatrenie by nezaťažilo štátny rozpočet.
Aktuálny návrh podľa neho reaguje na zhoršenú finančnú situáciu mnohých rodín po narodení dieťaťa. Pripomenul, že práve ekonomická neistota často ovplyvňuje rozhodovanie mladých ľudí o založení alebo rozšírení rodiny. „Mnohé rodiny po narodení dieťaťa finančne strádajú. Veľakrát to vedie aj k rozhodnutiu, že ďalšie dieťa nemajú. Zároveň vieme, že slovenské rodiny by podľa prieskumov chceli mať v priemere o jedno dieťa viac, ako reálne majú,“ vyhlásil opozičný poslanec.
Navrhované opatrenie by umožnilo rodinám s dieťaťom do šiestich rokov požiadať banku o odklad splátok hypotéky podľa ich aktuálnej finančnej situácie. Odklad by mohol trvať až do dovŕšenia šiesteho roku veku dieťaťa. „Veľmi jednoduchý princíp - ak máte dieťa do šiestich rokov, môžete prísť do banky a požiadať o pomoc. Podľa toho, koľko pomoci potrebujete, o to požiadate a banka vám bude musieť vyjsť v ústrety,“ vysvetlil Matovič.
Zdôraznil, že nejde o odpustenie dlhu, ale iba o posunutie splátok do budúcnosti. „Banka na tom škodná nebude. Naďalej bude mať nehnuteľnosť v zálohe a splátky sa len presunú na neskoršie obdobie, keď bude dieťa staršie a rodičia budú mať stabilnejšie príjmy,“ doplnil opozičný poslanec s tým, že opatrenie by nezaťažilo štátny rozpočet.