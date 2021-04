E. Heger: Odškodnenie pre podnikateľov bude riešiť rezort financií

Bratislava 7. apríla (TASR) – Odškodňovanie podnikateľov postihnutých pandémiou nového koronavírusu, ktorí sa nemôžu uchádzať o podporu štátu z iných schém, by malo byť v kompetencii Ministerstva financií (MF) SR. Dôvodom je, že rezort má k dispozícii rozsiahly aparát Finančnej správy. V stredu to na tlačovej konferencii venovanej pomoci gastrosektoru povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). Pôvodne návrh odškodňovacieho zákona neúspešne predložil na rokovanie vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



"Ministerstvo financií má pripravené veľmi kvalitné návrhy, takže s najväčšou pravdepodobnosťou toto bude vychádzať cez ministerstvo financií práve preto, že na to, aby ste mohli sprocesovať pomoc, potrebujete mať aparát," povedal Heger. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je podľa premiéra kapacitne vyťažené, preto by pomoc pre podnikateľov mohla realizovať Finančná správa prostredníctvom daňových úradov.



Premiér zdôraznil, že je jedno, kto bude pomoc prideľovať, dôležité je, že bude prichádzať. "Tu nie je podstatné, kto konkrétne to dáva, pretože dáva to vláda," dodal Heger. Peniaze podľa neho dostanú iba tí podnikatelia, ktorí ju potrebujú.



Cielenú pomoc iba pre firmy najviac zasiahnuté krízou preferuje aj nový minister financií Igor Matovič (OĽANO). "Rozhodneme o pomoci aj iných sektorom, ale ako minister financií poviem, že tak, ako som vo svojej vlastnej firme každé jedno euro obracal, budem sa snažiť, aby sme pristupovali aj pri ďalšej pomoci k verejným financiám rovnako zodpovedne. Čiže nepočítame s nejakými helikoptérovými peniazmi, ktoré by sa rozhadzovali len tak aj tomu, kto to nepotrebuje," povedal Matovič.