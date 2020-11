I. Matovič: Otváranie prevádzok v najbližších týždňoch nie je aktuálne

Bratislava 10. novembra (TASR) – Slovensko musí nájsť spôsob, ako obmedziť šírenie nového koronavírusu a zároveň žiť relatívne normálnym životom. Pokiaľ by sme riešili pandémiu ochorenia COVID-19 iba obmedzením pohybu a zatváraním prevádzok, mohlo by sa to prejaviť na psychike obyvateľov, vyhlásil v utorok premiér Igor Matovič (OĽaNO) pred rokovaním so zástupcami pandémiou najviac postihnutých odvetví.



"Táto zima po epidemiologickej stránke bude veľmi ťažká. Na druhej strane také bežné radosti života, pre niekoho to je reštaurácia, pre niekoho kostol, pre niekoho šport, k životu patria a obávam sa, že ak si ich nedoprajeme, naozaj tak opatrne, tak sa to môže prejaviť na psychike všetkých nás," povedal Matovič. Na stretnutí s podnikateľmi a ďalšími zástupcami postihnutých odvetví chce Matovič hľadať "spoločné cesty". "Určite dnes nejdeme robiť žiadne uzávery," dodal.



Otváranie prevádzok podľa Matoviča v najbližších týždňoch nie je aktuálne. Zdôraznil ale, že okrem tvrdého lockdownu už má Slovensko odskúšané antigénové celoplošné testovanie. O možnostiach, ako tieto nástroje najlepšie skombinovať, má byť utorková diskusia.



Premiér odmietol, že by sa mali riešiť aj kompenzácie pre postihnuté sektory ekonomiky, pretože sú v súčasnosti nastavené o polovicu štedrejšie, ako boli počas prvej vlny. Podstatná je podľa neho najmä rýchlosť, s akou boli dotácie pridelené.



Matovič nechce vopred nastavovať žiadne pravidlá. "Chcem, aby sme viedli poctivú spoločnú diskusiu s dotknutými prevádzkami," avizoval. Nie je podľa neho možné nechať dlhodobo divadlá bez divákov, reštaurácie bez hostí a kostoly bez veriacich. "Naozaj nechceme v takomto Slovensku žiť a spoločne si myslím, že musíme nájsť cestu, ako z toho von. Na jednej strane je epidemiologická situácia, a na druhej strane túžba po normálnom živote," dodal.