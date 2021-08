I. Matovič: Otvorený list vnímam ako osobný súboj Mičovského a Vlčana

Bratislava 25. augusta (TASR) - Otvorený list Jána Mičovského vníma minister financií Igor Matovič (obaja OĽANO) ako osobný súboj medzi Mičovským a jeho nástupcom v úrade ministra pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO). Matovič to uviedol po stredajšom rokovaní vlády.



"S poslancom Mičovským som sa stretol pred mesiacom, keď prišiel so skupinou ľudí, ktorých minister Vlčan bez akejkoľvek debaty vyhodil z ministerstva pôdohospodárstva z protikorupčnej jednotky. Ja som hneď na mieste ponúkol týmto ľuďom pracovné miesta na ministerstve financií, na úrade vládneho auditu so sídlom vo Zvolene, aby mohli fungovať vo Zvolene," priblížil Matovič.



"Hneď na mieste som tento problém vyriešil a myslel som si, že kolega Mičovský bol spokojný s riešením, lebo krivdu, ktorú spáchal niekto iný, som vyriešil tým, že sme týmto ľudom dali ešte lepšie miesta so silnejšími kompetenciami. Zrazu som sa verejne dozvedel, že ja som sa na spomínaných ľudí vykašlal," poznamenal.



Exminister Mičovský so spomínanými ľuďmi podľa Matoviča nekomunikoval. "Ja som s nimi mal aj v utorok stretnutie u nás na ministerstve, kde majú od 1. septembra naplno fungovať. Mrzí ma to, myslím si, že je to nejaký osobný súboj so súčasným ministrom pôdohospodárstva. Má nejakú zatrpknutosť a rieši to takýmto spôsobom," dodal Matovič na margo Mičovského.



Mičovský zverejnil v utorok (24. 8.) na sociálnej sieti otvorený list Matovičovi, v ktorom sa obáva o stratu protikorupčného charakteru hnutia. Zároveň kritizuje niektoré manažérske rozhodnutia, najmä personálne, svojho nástupcu vo funkcii.



"Nastupujúcemu ministrovi Samuelovi Vlčanovi som odovzdal funkciu s presvedčením, že transplantácia slušnosti do chorého rezortu bude pokračovať. Avšak to, čo sa začalo diať na ministerstve pôdohospodárstva po mojom odchode, za slušné považovať nemôžem," tvrdí Mičovský.



Kroky nového ministra podľa neho zneucťujú protikorupčný étos hnutia a urážajú ľudí, ktorí sa k nemu pridali a považujú morálnu obrodu krajiny za svoj cieľ. "Ak by som v tejto situácii mlčal, urobilo by to zo mňa zbabelca. Takže nebudem," dodal Mičovský a vyzval Matoviča, aby nemlčal ani on, pretože hnutie si to podľa neho nezaslúži.