I. Matovič: Podklady na vyčíslenie pomoci by mali byť do 2-3 týždňov

Bratislava 8. októbra (TASR) - Podklady a dohody potrebné na presné vyčíslenie pomoci domácnostiam či firmám s drahými energiami by mali byť známe do niekoľkých týždňov. Pracuje na tom nový minister hospodárstva, a to aj na európskej úrovni. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol minister financií Igor Matovič (OĽANO).



"Neviem vám teraz povedať presné vzorce. Budeme ich vedieť v priebehu predpokladám dvoch-troch týždňov najneskôr," avizoval. S plánovanou pomocou podľa neho súvisí aj novela tohtoročného rozpočtu, ktorá navyšuje jeho prostriedky o 1,5 miliardy eur. Návrh je momentálne v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní. Nesúhlasí s ním opozícia.



Novelu v súčasnej podobe považuje SaS za bianko šek pre ministra financií. "Do zákona napísali, že 1,5 miliardy eur dostane do svojej osobnej pokladničky Igor Matovič. Zvyšuje sa všeobecná pokladničná správa, je to položka, s ktorou v podstate disponuje minister financií. On rozhoduje, na čo sa tie peniaze použijú," upozornil poslanec liberálov Peter Cmorej.



Aj keď sa v parlamente objavila "nejaká tabuľka", nikto podľa neho nevie, čo s tými peniazmi Matovič v skutočnosti urobí. "Videli sme už kopec nápadov Igora Matoviča, ktoré vznikli z večera do rána. My Matovičovi nebudeme dávať bianko šek na 1,5 miliardy eur z peňazí nás všetkých," zdôraznil.



Cmorej zároveň pripomenul, že rozpočet sa tento rok vyvíja lepšie, ako sa očakávalo. Namiesto schváleného deficitu na úrovni 4,9 % sa momentálne očakáva 3,5 %. To umožňuje bez problémov vyplatiť napríklad navrhovaný 14. dôchodok. "Čerpanie rozpočtu sa vyvíja spôsobom, že kedykoľvek minister financií môže rozhodnúť, že dôchodcom ide 207 miliónov eur," dodal poslanec.



Jeho tvrdenia označil Matovič za klamstvo. Neexistuje podľa neho žiadna "osobná pokladnička" ministra financií. "Ďalšie klamstvo je, že vlastne vôbec nemusíme meniť zákon o štátnom rozpočte, lebo máme daňový nadvýber a môžeme rozdávať, na čo uznáme za vhodné. Je to absolútna neznalosť zákona," vyhlásil. Zmena tohtoročného zákona je podľa neho nevyhnutná. "Keď nebude novela, ktorú oni teraz blokujú, nevieme pomôcť dôchodcom, ľuďom ani firmám s energiami," dodal Matovič.