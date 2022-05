I. Matovič predloží návrh na zdanenie lacnejšej ruskej ropy

Bratislava 17. mája (TASR) – Minister financií Igor Matovič (OĽANO) predloží na vládu návrh zákona, ktorým sa zdaní rozdiel v cenách medzi lacnejšou ruskou ropou a ropou typu Brent. Sadzba dane bude 30 % z určeného rozdielu cien a bude platiť na všetku ruskú ropu spracovanú na Slovensku. Matovič to oznámil na utorkovej tlačovej konferencii.



"Zavedieme mimoriadnu daň z výhody pri nákupe ruskej ropy, ktorá sa použije na spracovanie na Slovensku," povedal Matovič. Minister spresnil, že ruská ropa bola v minulosti štandardne o päť USD (4,797 eura) lacnejšia na barel (159 litrov), ako ropa typu Brent, no v súčasnosti je cena ruskej ropy nižšia až o 30 USD. Prvých päť USD rozdielu sa podľa ministra nebude zdaňovať, ostatný rozdiel zaťaží štát daňou vo výške 30 %.



Do štátneho rozpočtu by podľa Matoviča malo pritiecť z tejto dane ročne okolo 300 miliónov eur, ktoré chce použiť na vykrytie nákladov protiinflačného balíčka. Minister je presvedčený, že Slovnaft pre toto mimoriadne zdanenie ceny motorových palív nezvýši a neočakáva ani odpor koaličných strán pri schvaľovaní zákona. Zákon by chcel poslať do Národnej rady (NR) SR spolu so žiadosťou o zrýchlené legislatívne konanie.