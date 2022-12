Matovič: Riešime problém zmluvy so SE, nie je to nič príjemné

Bratislava 20. decembra (TASR) - Vláda musí v týchto dňoch riešiť problém zmluvy so Slovenskými elektrárňami (SE) o dodávkach lacnej elektriny pre domácnosti. Memorandum, ktoré s nimi podpísal štát ešte začiatkom roka, sa podľa dočasne povereného ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) neukázalo ako výhodné.



Bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek (SaS), ktorý obviňuje ministerstvo financií zo zdržiavania podpisu zmluvy, by sa mal podľa Matoviča pozrieť práve na memorandum dohodnuté jeho straníckym šéfom, bývalým ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS). Vláda sa opierala o tento dokument, keď ohlásila nulový nárast ceny elektriny.



"Teraz zrazu Slovenské elektrárne prišli, že až taká dohoda to nebola s tým Sulíkom. Zo 6 terawatthodín (TWh) nám vedia dať len 3 TWh a kvôli tomu, že nebeží 3. reaktor v Mochovciach, nám 3 TWh nevedia dať. Šuflikanti tu podpísali nejakú zmluvu a my teraz ten problém musíme riešiť," vyhlásil Matovič. V najbližších dňoch plánuje memorandum zverejniť, aby si ho mohli pozrieť aj občania.



Vláda by sa týmto problémom mala zaoberať predbežne v piatok (23.12.), ale možno sa zíde aj v stredu, problém s energiami je podľa ministra "naozaj vážny". "Riešime veľmi intenzívne ten problém a verím, že ho vyriešime. Ale nie je to nič príjemné," dodal Matovič.