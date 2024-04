I. Matovič: SR v rokoch 2020-2023 hospodárilo historicky najlepšie

Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovenská republika počas volebného obdobia 2020 - 2023 prvýkrát v histórii hospodárila zodpovednejšie ako v priemere krajiny EÚ. Uviedol to v pondelok predseda hnutia Slovensko Igor Matovič v súvislosti s predbežnými oficiálnymi údajmi o hospodárení SR za rok 2023, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Podľa zverejnených údajov deficit verejných financií bol vlani na úrovni 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), pôvodne schválený rozpočet pritom počítal so schodkom 6,4 % HDP.



"Prvýkrát Slovenská republika hospodárila lepšie ako priemerná krajina Európskej únie, prvýkrát hospodárila lepšie ako priemerná krajina v eurozóne, to znamená 20 krajín, ktoré platia eurom. Prvýkrát sme hospodárili lepšie ako v priemere naši európski partneri," uviedol Matovič s tým, že v tomto období Slovensko prvýkrát historicky hospodárilo o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.) lepšie ako priemerná krajina EÚ.



Podľa Matovičových výpočtov súčasnej vláde vznikla v tohtoročnom rozpočte diera približne za 2,8 miliardy eur. "V mene daňových poplatníkov chceme počuť odpoveď, ako chcú túto dieru zaplátať," uviedol Matovič.



Podľa hnutia Slovensko zverejnené údaje o hospodárení SR za minulý rok ukázali, že súčasná vláda chcela pri schvaľovaní tohtoročného rozpočtu použiť účtovný trik a znížiť tak deficit na tento rok.



Podobne to vidí aj opozičné Progresívne Slovensko (PS). "Dnes je to už aj oficiálne na papieri, že minister financií Ladislav Kamenický zavádzal. Štatistický úrad potvrdil, že jeho 'konsolidácia' stála len na účtovnom triku - náklady na energopomoc naozaj spadajú do roku 2023," uviedol poslanec PS Štefan Kišš. Doplnil, že situácia s verejnými financiami je vážna, vláda napriek urgentnej potrebe konsolidovať podľa Kišša nedokáže naplniť ani vlastný cieľ - znížiť deficit v tomto roku o 0,5 % HDP.



Pridala sa aj mimoparlamentná strana Demokrati. Podľa podpredsedu strany a expremiéra Eduarda Hegera údaje ŠÚ SR vyvrátili, že za rozvratom verejných financií by stála jeho vláda. "Za zlý stav verejných financií nesú najväčšiu zodpovednosť vlády Smeru, ktoré v dobrých časoch rozhadzovali verejné peniaze vo veľkom a nepripravovali tak krajinu na horšie časy," doplnil Heger.



Ministerstvo financií (MF) SR síce predbežné oficiálne údaje o hospodárení SR za rok 2023 považuje za dobrú správu, no podľa rezortu zatieňuje očakávaný vývoj deficitu v roku 2024, ktorému lepší ako predpokladaný vlaňajší vývoj nepomôže.



"Legislatívne zmeny, ktoré boli prijaté v predchádzajúcom volebnom období v roku 2023 v Národnej rade SR počas tzv. legislatívnej smršte, majú vplyv na výdavky rozpočtu práve v roku 2024. Bývalá vláda tak zanechala na rok 2024 deficit vo výške 6,55 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo predstavuje deficit vo výške 8,5 miliardy eur," vyčíslilo MF SR.