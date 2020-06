VIDEO: I. Matovič: V nedeľu budú obchody naďalej zatvorené

Bratislava 9. júna (TASR) – Obchody budú v nedeľu zatvorené zo sanitárnych dôvodov aj naďalej. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO) v utorok na brífingu po zasadnutí konzília odborníkov. Dodal, že nedeľný zákaz predaja by chcel presadiť aj natrvalo. Jeho koaličný partner – podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) však hovorí o výhrade vo svedomí v prípade predavačiek.







„Ako laikovi mi to pripadá úplne rozumné - keď pri vstupe do predajne máme hygienické opatrenia typu, že musíme tam vojsť s rúškom, musíme si dezinfikovať ruky alebo vyfasovať rukavice - že jedno z tých ďalších hygienických opatrení je ten sanitárny deň, aby sa raz do týždňa tá predajňa vydezinfikovala a pripravila sa na to, aby ďalší týždeň mohla slúžiť znova,“ odpovedal premiér na novinársku otázku, prečo už nemôžu v nedeľu obchody otvoriť. Ako zároveň dodal, obchody by v nedeľu zavrel hneď a natrvalo, v koalícii však zatiaľ nedošlo k dohode.







Sulík však očakáva, že keď sa skončí núdzový stav, opätovne sa povolí aj nedeľný predaj a už nastálo. Na otázku o výhrade vo svedomí odpovedal, že je pripravený o tom rokovať. Ako dodal, treba sa dohodnúť na tom, ako by to bolo presne vyhotovené a čo presne bude napísané v zákone, na detailoch totiž záleží. „Výhrada vo svedomí zvyšuje slobodu jednotlivca,“ uzavrel Sulík.



Na otázku o možnosti, že by si predavačky uplatnili výhradu vo svedomí, čo teda znamená, že by v nedeľu išiel do obchodu pracovať len ten, kto chce, Matovič odpovedal, že je to „Potemkinova dedina“.



„Dať predavačke v obchode v čase, keď rastie nezamestnanosť, 'akože' výhradu vo svedomí, že ona môže prísť za majiteľom predajne a povedať, že ona si uplatňuje výhradu vo svedomí a že v nedeľu nepríde do roboty, tak ten majiteľ predajne jej povie arrivederci,“ vysvetlil premiér. Podľa neho je totiž dostatok ďalších ľudí - nezamestnaných, ktorí by ju nahradili. „Tváriť sa, že toto je riešenie, je robiť z tých predavačiek hlupákov. Ony nie sú vôbec slobodné,“ dodal premiér.