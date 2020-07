I. Matovič: Vyrovnávanie platieb a rabatov asi padne na oltár dohody

Brusel 16. júla (TASR) – Vyrovnanie dotácií z rozpočtu EÚ pre poľnohospodárov medzi starými a novými členskými krajinami EÚ ani zrušenie rabatov pre niektoré krajiny sa pre nadchádzajúci sedemročný rozpočte Únie zrejme nepodarí vyrokovať. Povedal to vo štvrtok na brífingu po rokovaní s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou premiér SR Igor Matovič (OĽaNO).



Zachovanie rabatov pre bohaté štáty a nižšie platby pre poľnohospodárov z nových členských krajín EÚ vrátane Slovenska budú podľa premiéra pravdepodobne kompromisom za súhlas niektorých krajín s plánom obnovy, ktorý by mal priniesť pre krajiny postihnuté pandémiou 750 miliónov eur.



"Obávam sa, že obe tieto otázky v záujme kompromisu padnú na oltár," povedal Matovič. Podľa premiéra by bolo spravodlivé, aby rabaty čistých platcov neexistovali a aby sa postupne počas nasledujúcich rokov zrušili. Otázku vyrovnávania poľnohospodárskych platieb chce premiér počas nadchádzajúceho samitu lídrov európskych krajín opakovane nastoliť. "Aj to je spravodlivosť, ku ktorej sa musíme dopracovať, ale neviem, či sa nám podarí sa k tomu dostať, ak nechcem zahatať cestu k nejakému kompromisu, a to znamená k dohode," dodal Matovič.



Podľa neho Slovensko bude na samite zastávať pozície, ktoré budú čo najbližšie pôvodnému návrhu Európskej komisie na rozdelenie financií v nasledujúcich rokoch. "Na druhej strane si uvedomujem, že bude treba robiť kompromis, lebo sú krajiny, ktoré s tým nesúhlasia," dodal Matovič. Dohoda na viacročnom finančnom rámci aj na fonde obnovy je dôležitá nielen pre Slovensko, ale aj pre celú EÚ, nakoľko je treba vyslať signál finančným trhom. Matovič je pripravený rokovať aj dlhšie ako do soboty a nevylúčil možné predĺženie samitu.



(osobitný spravodajca Vlastimil Rezek)