I. Matovič vyzdvihol boj proti daňovým únikom

Bratislava 30. septembra (TASR) - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) sa vo štvrtok na pozvanie svojho maďarského partnera Mihálya Vargu zúčastnil ministerského zasadnutia krajín V4 v Budapešti. Na stretnutí deklaroval, že boj proti daňovým únikom považuje za kľúčový. Informoval o tom vo štvrtok tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.



Ministri financií Maďarska, Slovenska, Česka a Poľska zavŕšili stretnutie podpisom spoločnej deklarácie, ktorou opätovne potvrdzujú spoluprácu v kľúčových oblastiach ekonomiky a hospodárstva.



V rámci neformálneho obeda ministri diskutovali o aktuálnych témach, akými sú obnova hospodárstiev, implementácia plánov obnovy a odolnosti alebo boj s treťou vlnou pandémie nového koronavírusu.



"Krízu sme spoločne s našimi bratskými krajinami prežili a prežívame ju lepšie. Aj to dokazuje, že zoskupenie V4 má zmysel," komentoval Matovič.



Dodal, že krajiny V4 nemusia byť do budúcna len tými, ktoré vzhliadajú na pôvodné členské krajiny EÚ. "Ale západné krajiny môžu, naopak, vzhliadať k nám. Čísla nepustia a ekonomické výsledky našich krajín sú jednoznačné," poznamenal Matovič.



Vicepremiér a minister financií zároveň na stretnutí zdôraznil, že je dôležité zodpovedne pristúpiť aj k očakávanej reforme rozpočtových pravidiel EÚ a zjednodušiť a zefektívniť ich vykonávanie.



Ministri spoločne vyzdvihli pozitívnu skúsenosť z cezhraničnej spolupráce v oblasti daní a cla, ktorá prispieva k efektívnemu boju proti podvodom na dani z pridanej hodnoty (DPH). Slovensko rovnako podporilo iniciatívy EÚ, týkajúce sa spoločného úsilia v boji proti praniu špinavých peňazí, daňovým podvodom a únikom.



"Prioritou našej vlády je boj s korupciou. Iniciatívy na úrovni EÚ považujem v tejto oblasti za kľúčové," vyhlásil Matovič.



V otázke klimatických politík ministri diskutovali o balíku Komisie FitFor55, najmä s dôrazom na očakávanú zmenu v zdaňovaní energetických produktov a zavedenie takzvaného uhlíkového cla na hraniciach EÚ. Aj podľa Matoviča je dôležité zabezpečiť, aby sa tieto zmeny nedotkli najviac zraniteľných domácností. Pre Slovensko je podľa neho taktiež dôležité zahrnutie jadra a plynu medzi udržateľné zdroje energie, a to práve s ohľadom na energetický mix krajiny.