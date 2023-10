I pri vyrovnaných verejných financiách by bol štátny rozpočet v mínuse

Bratislava 9. októbra (TASR) - Deficit štátneho rozpočtu by mal v prípade vyrovnaného rozpočtu verejnej správy budúci rok predstavovať 2,415 miliardy eur. Tento schodok by bol kompenzovaný hospodárením ostatných subjektov verejnej správy. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, o ktorých má v pondelok rokovať tripartita.



Tento rok bol pritom schodok štátneho rozpočtu plánovaný na úrovni 8,341 miliardy eur. Príjmy rozpočtu by podľa návrhu dosiahli 19,623 miliardy eur, v tomto roku boli rozpočtované na úrovni 26,699 miliardy eur. Výdavky rozpočtu sú odhadnuté na úrovni 22,038 miliardy eur, v porovnaní s tohtoročnými 35,041 miliardy eur.



Príjmy aj výdavky celej verejnej správy na rok 2024 by podľa návrhu mali byť rovnaké na úrovni 46,379 miliardy eur, čo predstavuje 39,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Aj v tomto prípade ide o výrazný pokles oproti roku 2023. V tomto roku boli verejné príjmy rozpočtované na úrovni 51,095 miliardy eur a výdavky 58,966 miliardy eur, s deficitom 7,871 miliardy eur alebo 6,44 % HDP.