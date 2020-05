I. Schnabelová: ECB bude pokračovať v programe nákupu dlhopisov

Frankfurt nad Mohanom 11. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude pokračovať vo svojom programe nákupu dlhopisov. Uviedla to v pondelok nemecká členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová, ktorá tak reagovala na rozhodnutie Ústavného súdu v Nemecku.



Ako povedala v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica, ECB to neodradí. "Budeme aj naďalej implementovať Program nákupu cenných papierov verejného sektora (PSPP), práve tak, ako aj ďalšie opatrenia v oblasti menovej politiky, v súlade s naším mandátom," citovala Schnabelovú z rozhovoru pre taliansky denník agentúra DPA.



Minulý týždeň nemecký ústavný súd uviedol, že program PSPP je čiastočne v rozpore s nemeckou ústavou. Verdikt ústavného súdu je zasa v rozpore s predchádzajúcim rozhodnutím najvyššieho súdu Európskej únie, Európskeho súdneho dvora, podľa ktorého je program v súlade s legislatívou.



V tejto súvislosti Schnabelová poukázala na prednosť zákonov EÚ pred národnými zákonmi, čo patrí k základným princípom Európskej únie. Ako dodala, rozhodnutie nemeckých ústavných sudcov tento systém zvrátiť by mohlo mať ďalekosiahle dôsledky.