I. Schnabelová: ECB sa obáva skôr nízkej inflácie ako vysokej

Frankfurt nad Mohanom 23. augusta (TASR) - Tohtoročné tempo rastu inflácie v eurozóne, ktoré prekročilo cieľovú úroveň Európskej centrálnej banky (ECB), je stále považované len za dočasné, aj keď spotrebiteľské ceny ďalej stúpajú. Povedala to cez víkend členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová.



Schnabelová tak zopakovala dlhodobý pohľad banky na infláciu. Taktiež poznamenala, že v strednodobom horizonte stále hrozí, že miera inflácie prekročí 2-percentný cieľ ECB. Napriek tomu podľa nej nie je dôvod na sprísnenie menovej politiky v reakcii na rast spotrebiteľských cien.



„Pre niekoho to môže byť prekvapujúce, ale viac sa obávame toho, že miera inflácie bude v strednodobom horizonte príliš nízka než príliš vysoká,“ citoval Schnabelovú v sobotu (21. 8.) časopis Focus.



„Aj keď očakávame, že inflácia bude do konca tohto roka ďalej rásť, najmä v Nemecku, náš odhad je, že od budúceho roka výrazne klesne,“ dodala.



Podľa ekonomického výhľadu centrálnej banky miera inflácie v eurozóne, ktorá v júli dosiahla 2,2 %, by sa do novembra mohla zvýšiť na 3 %, kým začne klesať a v ďalších rokoch sa bude pohybovať pod cieľovou úrovňou ECB.