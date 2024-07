I. Schnabelová: ECB čelí náročnej poslednej fáze v boji proti inflácii

Frankfurt nad Mohanom 29. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) sa ešte stále nedostala v boji proti vysokej inflácii na koniec, pričom jej "posledná míľa" je náročná. Povedala to v týchto dňoch členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová, ktorá poukázala najmä na vytrvalo vysoké ceny služieb. Informovala o tom agentúra Reuters.



Schnabelová, najvplyvnejšia spomedzi predstaviteľov ECB s takzvanými "jastrabími" názormi, je v súvislosti so zmierňovaním menovej politiky stále veľmi opatrná. Mnohí z jej kolegov pritom už dali najavo, že ECB by vzhľadom na vývoj inflácie nemala mať problém v nasledujúcom období pokračovať so znižovaním úrokových sadzieb.



"Naďalej počítame s tým, že inflácia bude počas nasledujúceho roka smerovať k nášmu inflačnému cieľu na úrovni 2 %," povedala Schnabelová v rozhovore pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Na druhej strane, pretrvávajúca vysoká inflácia v oblasti služieb ukazuje, že 'posledná míľa' v boji proti inflácii je veľmi náročná," dodala.



V júni ECB úrokové sadzby znížila, prvýkrát od roku 2019. Na júlovom zasadnutí ich však nemenila. Niektorí predstavitelia banky, medzi nimi aj šéfka ECB Christine Lagardová, dali najavo, že v súvislosti so septembrovým zasadnutím je zatiaľ "všetko otvorené," aj keď viacerí naznačili, že by mohlo dôjsť k ďalšej redukcii.



Schnabelová uviedla, že niektoré dáta "neboli v období júnového znižovania úrokových sadzieb úplne v súlade s očakávaniami", a preto sa nedá počítať s tým, že "teraz bude nasledovať séria redukcií". Aj ona čaká na ďalšie ekonomické údaje, ktoré rozhodnú o tempe znižovania úrokových sadzieb, ako aj o celkovom rozsahu ich redukcie. "Momentálne nie je nič isté," povedala Schnabelová. V júni dosiahla inflácia v eurozóne 2,5 %. Predbežné údaje za júl budú zverejnené v stredu 31. júla.