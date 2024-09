I. Schnabelová: Ekonomika eurozóny stagnuje a trh práce slabne

Stuttgart 27. septembra (TASR) - Ekonomika eurozóny stagnuje. A hoci je trh práce v regióne stále odolný, pribúdajú signály, že slabne. Uviedla to vo štvrtok (26. 9.) členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Isabel Schnabelová v prezentácii na podujatí v nemeckom Stuttgarte. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Hovorila aj o raste produktivity v eurozóne, pričom spomenula, že aj keď sú výsledky v tomto bode "sklamaním", stále sa predpokladá, že sa produktivita zotaví.



Schnabelová v prezentácii uviedla tiež, že rast cien služieb udržuje jadrovú infláciu (bez nestálych cien potravín a energií) na zvýšenej úrovni. Aj keď sa silný rast miezd už začína spomaľovať, ešte nie je ukončený. Firmy tak čoraz viac absorbujú vyššie mzdové náklady do svojich ziskových marží. Očakáva sa, že súkromná spotreba bude hlavným ťahúňom hospodárskeho rastu eurozóny.



Na tému geopolitických rizík Schnabelová poznamenala, že by mohli spôsobiť "nové šoky na strane ponuky", pričom čoraz väčší protekcionizmus a využívanie kritických nerastných surovín ako "zbraň" môžu viesť k vyššej inflácii.



Jej najnovšie vyjadrenia odrážajú pesimistickejší pohľad na región ako prezentácia pred týždňom. Prispeli k tomu výsledky prieskumu aktivity v súkromnom sektore eurozóny tento týždeň, ktoré naznačili možný pokles ekonomiky regiónu. Viacerí analytici preto očakávajú rýchlejšie znižovanie úrokových sadzieb ECB.