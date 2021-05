I. Schnabelová: Eurozóna už prekonala bod obratu

Na archívnej snímke muž s ochranným rúškom na tvári stojí pred starou budovou Európskej centrálnej banky (ECB) v nemeckom Frankfurte nad Mohanom 5. mája 2020. Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 28. mája (TASR) - Ekonomika eurozóny dosiahla bod obratu. Nedávny nárast nákladov na pôžičky odráža lepšie základy. Vyhlásila to členka predstavenstva Európskej centrálnej banky (ECB) Isabel Schnabelová, aby zmiernila obavy, že zvyšovanie výnosov z dlhopisov môže spôsobiť spomalenie hospodárskeho rastu euroregiónu.ECB bude rozhodovať o budúcom tempe núdzového nákupu dlhopisov na najbližšom stretnutí 10. júna. Čoraz viac členov banky pritom podporuje stály prísun stimulov pre obavy, že zotavovanie hospodárstva by sa inak mohlo "".Schnabelová, vedúca trhových operácií ECB, zaujala mierny postoj k rastu nominálnych výnosov. Argumentovala, že podmienky financovania zostávajú priaznivé a sú v súlade s decembrovým záväzkom banky.uviedla Schnabelová.Ekonomika eurozóny sa vynára z dvojitej recesie. Odhaduje sa, že jej výkon sa tento rok zvýši o viac ako 4 %, keď sa obrovský sektor služieb spamätá z blokády na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19. Aj keď návrat k hospodárskemu rastu, aký eurozóna dosahovala pred krízou, bude trvať ďalší rok.V reakcii na zlepšovanie situácie v ekonomike sa výnosy z 10-ročných nemeckých dlhopisov, ktoré sa považujú za referenčné pre celý menový blok, dosiahli tento mesiac dvojročné maximum. V súčasnosti sa obchodujú na úrovni -20 bázických bodov, čo je nárast o zhruba 45 bázických bodov od decembrového zasadnutia ECB.K zvýšeniu výnosov, aj keď sa nepovažuje za nadmerné, došlo aj napriek tomu, že ECB každý mesiac nakupuje dlhopisy za približne 100 miliárd eur a investori sa obávajú, že akýkoľvek náznak ústupu by mohol spôsobiť ich rozsiahlym výpredaj.V snahe bagatelizovať obavy z nákladov na pôžičky sa Schnabelová postavila proti výzvam konzervatívnych tvorcov menovej politiky na zníženie nákupu dlhopisov. Tvrdí, že koncepcia „“ alebo postupného ukončovania programu pandemického núdzového nákupu aktív (PEPP) v hodnote 1,85 bilióna eur je v rozpore s jeho cieľom." dodala Schnabelová s tým, že veľká časť ekonomiky regiónu je stále v núdzovom režime.Problém je v tom, že pri súčasnom tempe ECB vyčerpá svoju kvótu na nákup núdzových dlhopisov pred formálnym ukončením programu v marci budúceho roka. Takže bude potrebné buď zvýšiť kvótu, alebo znížiť objem nákupov.To je však otázka na neskôr, povedala Schnabelová, podľa ktorej je zostávajúca palebná sila PEPP stále „“.