I. Schnabelová: Inflácia v eurozóne dosiahne v novembri svoj vrchol

Frankfurt nad Mohanom 29. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) sa domnieva, že inflácia v eurozóne dosiahne v novembri svoj vrchol. To znamená, že zvyšovanie úrokových sadzieb ECB by bolo predčasné, keďže sa zdá, že rast cien sa v budúcom roku pravdepodobne postupne spomalí. Vyhlásila to v pondelok členka predstavenstva ECB Isabel Schnabelová pre televíziu ZDF.



Podľa nej inflácia v euroregióne v budúcom roku zamieri späť k 2-percentnému cieľu banky, keďže problémy v dodávateľských reťazcoch a rast cien energií sa zmiernia.



Poznamenala tiež, že súčasné vysoké tempo rastu spotrebiteľských cien odzrkadľuje ako problémy na strane ponuky, tak aj bázický efekt vyplývajúci z nižších cien v minulom roku na vrchole pandémie.



„Väčšina prognóz v skutočnosti predpokladá, že inflácia klesne pod 2 %, takže v skutočnosti neexistujú žiadne známky toho, že by sa rast cien vymkol kontrole,“ povedala.



"Ak by sme si mysleli, že inflácia sa natrvalo usadí nad 2 %, určite by sme zareagovali. Momentálne tomu však nič nenasvedčuje," dodala.