I. Schnabelová: Úrokové sadzby ECB sú teraz na dobrej pozícii

Frankfurt nad Mohanom 12. júna (TASR) - Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) sú teraz na „dobrej pozícii“, napriek očakávanému spomaleniu inflácie, pretože rast cien sa pravdepodobne v strednodobom horizonte vráti k cieľu ECB na úrovni 2 %. Uviedla to vo štvrtok členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Schnabelovej sa súčasný cyklus uvoľňovania menovej politiky ECB „chýli ku koncu“ po tom, čo banka v júni už ôsmykrát po sebe znížila kľúčové úrokové sadzby.



Očakávaný pokles tempa rastu inflácie v eurozóne, ktorú ECB očakáva v roku 2026 na úrovni 1,6 %, považuje Schnabelová za dočasný jav v dôsledku vplyvu cien energií a silnejšieho výmenného kurzu eura.



V strednodobom horizonte sa inflácia stabilizuje na cieľovej dvojpercentnej úrovni, uviedla, hoci varovala, že inflačné očakávania „zostávajú krehké a treba ich monitorovať“.



Schnabelová poznamenala tiež, že podmienky financovania už nie sú reštriktívne a že súkromná spotreba podporuje hospodársky rast. Poukázala aj na zvýšené výdavky na obranu a infraštruktúru ako protiváhu k americkým clám, ale varovala, že ceny energií môžu byť zdrojom neistoty, pretože sa môžu „zmeniť oboma smermi“. Dotkla sa aj silnej globálnej pozície eura a upozornila, že by sa mohla ešte posilniť, keďže dôvera v dolár oslabuje.



ECB za uplynulý rok znížila úrokové sadzby osemkrát, pričom jej depozitná sadzba klesla na 2 %, no niektorí investori očakávajú, že banka ju do konca roka ešte raz zníži, na 1,75 %.