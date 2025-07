Schnabelová: Úrokové sadzby ECB sa nachádzajú na primeranej úrovni

Frankfurt nad Mohanom 11. júla (TASR) - Úrokové sadzby v eurozóne sa v súčasnosti nachádzajú na primeranej úrovni a latka pre ich ďalšie zníženie je nastavená veľmi vysoko, uviedla členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Isabel Schnabelová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ekonomika menovej únie zostáva odolná a inflácia klesá vo veľkej miere v súlade s očakávaniami, povedala Schnabelová v rozhovore, ktorý zverejnil v piatok portál Econostream Media. „Ďalšie zníženie úrokových sadzieb by malo zmysel len v prípade, ak by sme zaznamenali náznaky výraznej odchýlky inflácie od nášho cieľa v strednodobom horizonte. A v súčasnosti žiadne náznaky takéhoto vývoja nevidím,“ dodala.



Mnohí ekonómovia očakávajú, že ECB predbežne kľúčové úrokové sadzby ďalej znižovať nebude, aj vzhľadom na to, že vplyv colného sporu s USA na ekonomiku a infláciu je zatiaľ nejasný. Najbližšie zasadnutie ECB sa uskutoční 24. júla.



V júni ECB znížila svoje kľúčové úrokové sadzby už ôsmykrát od leta 2024. Kľúčová sadzba sa v súčasnosti nachádza na úrovni 2 %. Medziročná inflácia v eurozóne sa výrazne spomalila. V júni dosiahla 2 %, čo je v súlade so strednodobým cieľom ECB.