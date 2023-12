I. Schnabelová už nepočíta so zvyšovaním úrokových sadzieb

Frankfurt nad Mohanom 5. decembra (TASR) - Členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Isabel Schnabelová už nepočíta s ďalším zvyšovaním úrokových sadzieb. Miera inflácie v eurozóne totiž zaznamenala "pozoruhodné zmiernenie". Uviedla to v rozhovore pre agentúru Reuters.



Pre Schnabelovú, ktorá patrí do skupiny "jastrabov," teda členov ECB presadzujúcich prísnu menovú politiku, to predstavuje výraznú zmenu postoja. Jej najnovšie vyjadrenie zároveň posilnilo očakávania výraznejšieho znižovania úrokových sadzieb v eurozóne oproti pôvodným odhadom.



Inflácia v menovej únii dosiahla v novembri 2,4 %, zatiaľ čo pred rokom sa pohybovala okolo 10 %. Výrazne sa tak priblížila k inflačnému cieľu na úrovni 2 %.



Schnabelová ešte pred mesiacom trvala na tom, že banka si musí ponechať ako jednu z možností aj ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb. Tvrdila, že práve "posledný úsek cesty" v boji s infláciou môže byť najťažší. Po tom, ako miera inflácie zaznamenala nečakane dobré výsledky tri mesiace po sebe, však názor zmenila.



"Keď sa zmenia fakty, mením názor aj ja. V dôsledku najnovších údajov o vývoji inflácie je ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb dosť nepravdepodobné," povedala v rozhovore pre agentúru Reuters.



Schnabelová je zároveň prvým "jastrabom" z ECB, ktorý signalizoval zmenu názoru. Naopak, prezident nemeckej centrálnej banky Bundesbank Joachim Nagel povedal, že svoj postoj k menovej politike ani po najnovších údajoch o vývoji inflácie nemení a ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb je stále možné.



Na Schnabelovej vyjadrenia už reagovali investori a upravili svoj odhad v oblasti ďalšieho vývoja úrokových sadzieb. Ešte v pondelok (4. 12.) očakávali, že ECB zníži sadzby na budúci rok celkovo o 130 bázických bodov, teraz očakávajú, že to môže byť o viac než 140 bodov, pričom prvé zníženie môže prísť už v marci.