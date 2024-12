I. Sečin: Svet vstupuje do novej éry uhlia

Rás al-Chajmá 7. decembra (TASR) - Svet vstupuje do novej éry uhlia, a to aj vďaka vysokej návratnosti investícií do fosílnych palív, vyhlásil vo štvrtok (5. 12.) generálny riaditeľ ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť Igor Sečin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Skúsení investori sa vrátili k uhliu. V skutočnosti sme svedkami nástupu novej éry uhlia," povedal Sečin na euroázijskom ekonomickom fóre, ktoré sa uskutočnilo 5. a 6. decembra v meste Rás al-Chajmá v Spojených arabských emirátoch. Ako príklad uviedol švajčiarsku ťažobnú spoločnosť Glencore, ktorá za posledné dva roky generovala polovicu svojich prevádzkových príjmov z uhlia. Energetická transformácia si vyžaduje reštrukturalizáciu reálnej ekonomiky, nie virtuálnej, poznamenal Sečin.



"Zvyšovanie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov si vyžaduje vopred vyriešiť problémy súvisiace so stabilnou prevádzkou energetických sietí vytváraním kapacít na skladovanie elektrickej energie a reguláciu spotreby v čase energetickej špičky," vysvetlil. Práve z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu vysokých nákladov na energie z obnoviteľných zdrojov dnešný svetový líder vo výrobe energie z vetra a slnka, Čína, zároveň láme rekordy v uvádzaní uhoľných elektrární do prevádzky, poznamenal Sečin.



"Za posledných desať rokov táto krajina, ktorá je lídrom v oblasti veternej a solárnej energie, zvýšila výrobnú kapacitu v uhoľných elektrárňach o viac ako 350 gigawattov (GW) alebo 45 %," dodal.



Ropa, plyn a uhlie majú podľa šéfa Rosnefti niekoľko vlastností, vďaka ktorým sú v modernej spoločnosti nenahraditeľné. Konkrétne spomenul jednoduchú prepravu a vysokú energetickú hustotu, teda množstvo energie uvoľnenej na jednotku hmotnosti alebo na jednotku objemu. Z tohto pohľadu podľa neho nafta prekonáva vodík takmer 30-násobne, zatiaľ čo plyn prekonáva veternú energiu 270-násobne a slnečnú energiu 70-násobne. Energetická návratnosť investícií do uhoľných a plynových elektrární je tak viac ako desaťnásobne vyššia ako v prípade dotovanej veternej a solárnej energie, uzavrel Sečin.