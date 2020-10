I. Štefanec: Úrad pre verejné obstarávanie sa nesmie oslabovať

Bratislava 16. októbra (TASR) – Návrh reformy verejného obstarávania, ako ju predstavil podpredseda vlády Štefan Holý (Sme rodina), oslabuje kontrolné právomoci Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a zavádza priame zadávanie až do výšky 5,3 milióna eur. Tvrdí to europoslanec Ivan Štefanec (KDH), podľa ktorého tak môže dochádzať k pochybeniam a takéto nastavenie je aj v rozpore s európskou legislatívou.



"Vláda si pri svojom nástupe vytýčila, že chce bojovať proti korupcii. Reforma verejného obstarávania, tak ako ju predstavil podpredseda vlády Štefan Holý zo Sme rodina, jej však, naopak, otvára dvere. Namiesto posilňovania kompetencií ÚVO a zlepšovania jeho fungovania tento nezávislý kontrolný orgán prakticky likviduje," podotkol Štefanec.



Skonštatoval, že prenesenie kontroly na správne súdy predĺži procesy. Zvýšenie sumy pre priame zadania na 5,3 milióna eur je podľa neho krok, aký nemá v Európskej únii (EÚ) obdobu. "V prípade prijatia reformy v navrhovanej podobe hrozí nielen pokračovanie korupcie, ale aj právne kroky zo strany Európskej komisie (EK)," upozornil europoslanec. Holý by mal podľa neho materiál stiahnuť a prepracovať ho spoločne s odborníkmi, ktorí sa téme venujú.

alh liv