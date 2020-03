V spoločnej európskej poľnohospodárskej politike nie je rovnosť

Bratislava 16. marca (TASR) – Ani takmer šestnásť rokov po vstupe Slovenska do Európskej únie (EÚ) nie je v spoločnej európskej poľnohospodárskej politike rovnosť. Farmári zo starších členských štátov dostávajú v priemere viac dotácií ako ich kolegovia z takzvaných novších štátov. Uviedol to europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH), ktorý spolu s ďalšími kolegami vyzval Európsku komisiu (EK), aby platby urýchlene zrovnoprávnila.



"Ide nielen o dosiahnutie elementárnej spravodlivosti, ale aj o podporu výroby potravín a plynulosti zásobovania obyvateľstva v dnešných krízových časoch. Kým priemer platieb v Európskej únii sa pohybuje na úrovni 266 eur na hektár, na Slovensku je to len 209 eur na hektár," skonštatoval Štefanec.