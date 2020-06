I. Štefanec vyzval EÚ, aby prijala plán na záchranu pivovarníctva

Brusel 25. júna (TASR) - Slovenský europoslanec Ivan Štefanec využil svoju čestnú funkciu predsedu Beer Clubu v Európskom parlamente (EP) a vyzval Európsku komisiu, aby pripravila plán na pomoc európskemu pivovarníctvu a s ním spojenému sektoru pohostinských prevádzok. Štefanec upozornil, že táto oblasť je jednou z tých, ktoré koronakríza zasiahla najviac.



Poslanec v rozhovore pre TASR pripomenul, že od jesene minulého roka je čestným predsedom platformy Beer Club v EP. Klub pozostáva z europoslancov z rôznych politických frakcií. Ich úlohou je diskutovať o všetkých aspektoch, ktoré vplývajú na pivovarnícky priemysel, a v kontakte s pivovarníkmi rozoberajú, ako nová legislatíva vplýva napríklad na obaly či na dopravu z hľadiska noriem na ochranu životného prostredia. Poslanci riešia aj veci v záujme spotrebiteľov, ako je správne označovanie výrobkov, napríklad povinnosť uvádzať počet kalórií a všetky ingrediencie.



"Tridsať percent produkcie európskych pivovarov plynie z predaja v malých prevádzkach, baroch, reštauráciách, hoteloch. V čase karantény to bola pre pivovary čistá strata. Aj keď sa opatrenia postupne uvoľňujú, pivovarníci ani prevádzkovatelia neočakávajú, že straty dokážu tento rok nahradiť. Oba sektory sú súčasťou našej európskej identity, sú významnými zamestnávateľmi a zaslúžia si takú pozornosť ako iné sektory ekonomiky," uviedol Štefanec.



Spresnil, že ako predseda Beer Clubu vyzval eurokomisiu, aby prijala opatrenia aj na záchranu európskych pivovarov. Podľa jeho slov to exekutíva EÚ môže to urobiť cez uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci pre pohostinstvá alebo povolením zníženia DPH na nízkoalkoholické nápoje.



Štefanec zdôraznil, že pivo má svoj význam z hľadiska európskej histórie a kultúry, je však dôležité aj z hľadiska budúcnosti a zamestnanosti. "V tomto priemysle v EÚ pracujú vyše dva milióny zamestnancov a v Únii je vyše 10.000 pivovarov," vysvetlil.



Do aktivít Beer Clubu sú podľa Štefanca zapojení aj slovenskí pivovarníci a dodal, že sú aktívni, čo sa týka predkladania vlastných predstáv pre dotváranie európskej legislatívy.



Beer Club v EP pozorne sleduje aj nové trendy v pivovarníctve, ako sú nealkoholické pivá či pivá s ovocnou príchuťou, a všíma si predovšetkým rast malých pivovarov, čo platí aj pre Slovensko.



"To je téma, ktorá ma osobitne zaujíma," uviedol Štefanec, ktorý je v EP aj predsedom platformy SME Europe, brániacej záujmy malých a stredných podnikateľov. "Tieto dve témy sa vhodne dopĺňajú. Za posledných päť rokov 85 percent všetkých nových pracovných miest vzniklo z iniciatívy malých podnikateľov," opísal situáciu. Dodal, že tento stav platí aj pre malé pivovary, ktoré okrem pracovných miest prinášajú aj inovácie do rozvoja tohto priemyslu a spotrebiteľom ponúkajú nové ponuky a nové pivné chute.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)