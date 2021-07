I. Visco: ECB by mala pokračovať v ultravoľnej menovej politike

Frankfurt nad Mohanom 15. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala pokračovať v ultravoľnej menovej politike, aby podporila zotavovanie hospodárstva v eurozóne a izolovala svoje finančné trhy od vyšších úrokových sadzieb v Spojených štátoch. Vyhlásil to vo štvrtok člen rady guvernérov ECB Ignazio Visco.



ECB prehodnotí svoju politiku na budúci týždeň a zosúladí ju so svojou novou stratégiou, podľa ktorej by sa malo umožniť, aby miera inflácie na určitý čas prekročila hranicu 2 %, keď sú úrokové sadzby na rekordne nízkych úrovniach ako v súčasnosti.



Vzhľadom na to, že v nadchádzajúcich rokoch sa očakáva rast cien hlboko pod touto úrovňou Visco uviedol, že ECB musí udržiavať nízke náklady na pôžičky aj napriek dočasnému oživeniu inflácie.



„Finančné podmienky by mali zostať priaznivé, aj keď máme náznaky určitého zvýšenia cien, ktoré presahujú cieľ centrálnych bánk (v eurozóne),“ povedal Visco, ktorý je tiež guvernérom talianskej centrálnej banky.



ECB v rámci balíka stimulov na podporu ekonomík v boji s dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19 nakupuje mesačne dlhopisy v hodnote 1,85 bilióna. Tento program má trvať minimálne do marca 2022.



Z dôvodu, že sa už hospodárstvo euroregiónu zotavuje z minuloročného šoku vyvolaného pandémiou, niektorí konzervatívnejší politici v Rade guvernérov ECB vyzvali k zníženiu tempa týchto nákupov.



Visco zároveň varoval pred rizikami tretej vlny nového koronavírusu a pred „šokom na trhu“ pre nárast výnosov z dlhopisov stúpali spolu s inflačnými očakávaniami na opačnej strane Atlantiku.



ECB sa tiež zaviazala udržiavať sadzby na rekordne nízkych úrovniach, kým sa inflácia nevráti k svojmu cieľu, a pokračovať v nákupe dlhopisov v rámci svojho pravidelného programu nákupu aktív tak dlho, ako to bude potrebné.