I. Visco: ECB by si mala dať vo zvyšovaní úrokových sadzieb pauzu

Miláno 5. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mohla dostať infláciu do súladu so svojím cieľom zabezpečovania cenovej stability aj podržaním úrokových sadzieb určitý čas na nezmenenej úrovni, namiesto ich ďalšieho zvyšovania. Povedal to v stredu taliansky člen Rady guvernérov ECB Ignazio Visco. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na výročnom zasadnutí Talianskej bankovej asociácie (ABI) Visco povedal, že úrokové sadzby už dosiahli reštriktívne teritórium. ECB by si preto mohla radšej vziať čas na zhodnotenie vplyvu doterajšieho zvyšovania úrokových sadzieb, povedal guvernér talianskej centrálnej banky.



ECB zvýšila za posledný rok úrokové sadzby na každom svojom zasadnutí, pričom depozitnú sadzbu posunula na 3,5 %, najvyššiu úroveň za 22 rokov. Navyše, sľúbila, že vo zvyšovaní sadzieb bude pokračovať, keďže inflácia je stále vysoko nad strednodobým inflačným cieľom stanoveným na 2 %.



Visco, ktorého funkčné obdobie šéfa centrálnej banky skončí v októbri tohto roka, je považovaný za jedného z najväčších stúpencov uvoľnenej menovej politiky v ECB. "Nesúhlasím s vyjadreniami, ktoré naznačujú, že je lepšie riskovať pritvrdzovaním menovej politiky, než jej uvoľňovaním," povedal Visco, poukážuc tak na postoje "jastrabích" členov Rady guvernérov ECB.



"Samozrejme, je potrebné byť ostražitý a udržiavať stabilný kurz, zároveň je však potrebná veľká opatrnosť a dostatok trpezlivosti s cieľom zhodnotiť vplyv sprísňovania menovej politiky odštartovaného v minulom roku," dodal.



Jeho "holubičí" prístup sa však v ECB a ani v prípade ďalších finančných inštitúcií zatiaľ nepresadil. Podobne ako mnohí členovia vedenia ECB aj Medzinárodný menový fond (MMF) v minulých dňoch uviedol, že centrálna banka eurozóny by mala pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Rovnaký postoj má guvernér nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel či slovinský člen Rady guvernérov ECB Boštjan Vasle. Ten v minulých dňoch povedal, že inflácia v eurozóne sa vytrvalo drží na vyšších úrovniach a ECB bude možno musieť posunúť sadzby nahor aj po júlovom zasadnutí.