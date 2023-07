I. Visco: Infláciu v eurozóne možno znížiť aj bez poklesu ekonomiky

Rím 18. júla (TASR) - Inflácia v eurozóne môže klesnúť na želanú úroveň aj bez poklesu ekonomiky. Vyhlásil to v utorok guvernér talianskej centrálnej banky Ignazio Visco. Znížiť infláciu môžeme aj bez toho, aby sme spôsobili recesiu, povedal taliansky člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) v rámci stretnutia skupiny G20 v Indii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



ECB od leta minulého roka zvyšuje úrokové sadzby v snahe stlačiť nadol vysokú infláciu. Viacerí členovia talianskej vlády tento postup kritizovali pre obavy z dosahov na podniky a domácnosti, najmä tie, ktoré majú hypotéky s variabilnou úrokovou sadzbou a prudko sa im zvýšili mesačné splátky.



Visco, ktorý patrí v ECB medzi najvýraznejších zástancov uvoľnenej menovej politiky, zdôraznil, banka musí na každom zasadnutí prijímať rozhodnutia o úrokových sadzbách "na základe údajov". Je potrebné byť opatrný a vyhnúť sa riziku, že sprísňovanie menovej politiky zájde príliš ďaleko, čo by malo dôsledky aj na finančnú stabilitu, povedal Visco.



Minulý týždeň Visco uviedol, že keď sadzby dosiahnu primeranú úroveň, bude potrebné ich tam určitý čas ponechať. Tento cieľ nie je príliš vzdialený a pauzu v sprísňovaní menovej politike možno očakávať do konca roka, dodal.



ECB zvýšila za posledný rok úrokové sadzby na každom svojom zasadnutí, pričom depozitnú sadzbu posunula na 3,5 %, najvyššiu úroveň za 22 rokov. Viacerí predstavitelia ECB vrátane prezidentky Christine Lagardovej avizovali, že v júli dôjde k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb, keďže napriek postupnému spomaľovaniu je inflácia v eurozóne stále vysoko nad strednodobým inflačným cieľom stanoveným na 2 %.