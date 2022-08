IAB: Nemecká ekonomika stratí pre vojnu a ceny energií 260 mld. eur

Berlín 9. augusta (TASR) - Nemecká ekonomika do roku 2030 stratí viac než 260 miliárd eur v pridanej hodnote pre vojnu na Ukrajine a vysoké ceny energií, uviedol vo svojej štúdii nemecký Inštitút pre výskum zamestnanosti (IAB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nemecký hrubý domáci produkt (HDP) upravený o infláciu bude na budúci rok o 1,7 % nižší v porovnaní so scenárom mierovej Európy, uviedol inštitút.



Slabšia ekonomika bude mať takisto negatívny vplyv na zamestnanosť. IAB odhaduje, že počet zamestnaných bude v roku 2023 približne o 240.000 nižší v porovnaní s mierovým scenárom. Zamestnanosť zostane približne na tejto úrovni až do roku 2026, keď začnú prevažovať nad negatívnymi vplyvmi stimulačné opatrenia.



Jedným zo sektorov, ktorý oslabenie ekonomiky výrazne pocíti, bude aj pohostinský priemysel, ktorý zahŕňa hotely, cestovné agentúry, reštaurácie aj bary. Ten už tvrdo zasiahla pandémia. Teraz sa bude musieť vyrovnať s poklesom kúpnej sily spotrebiteľov.



Výrazný negatívny vplyv zasiahne aj energeticky intenzívne sektory, ako sú chemický priemysel či výroba kovov.



Ak ceny energií, ktoré doteraz vyskočili až o 160 %, sa opätovne zdvojnásobia, výkon nemeckej ekonomiky bude v roku 2023 o 4 % nižší v porovnaní s mierovým scenárom, uvádza sa v štúdii IAB.